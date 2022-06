Onde assistir Cuiabá x RB Bragantino ao vivo e horário do Brasileirão

Pela décima primeira rodada do Brasileirão, as equipes de Cuiabá e RB Bragantino entram em campo neste sábado, 11 de junho, a partir das 19h (Horário de Brasília). Jogando na Arena Pantanal, em Cuiabá, a partida tem transmissão ao vivo. Descubra onde assistir Cuiabá x RB Bragantino hoje.

Onde assistir Cuiabá x RB Bragantino hoje ao vivo?

O jogo entre Cuiabá e RB Bragantino hoje no Brasileirão será transmitido no Premiere, pay-per-view.

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o confronto neste sábado será exibido em todos os estados do Brasil aos assinantes. Basta sintonizar o canal e curtir ao vivo.

Online, o Premiere pode ser encontrado através dos aplicativos para celular, tablet, computador e na smart TV, assim como o Globo Play.

Informações do jogo do Cuiabá x RB Bragantino hoje:

Data: 11/06/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá

Arbitragem: Paulo Roberto Alves Junior

Onde assistir: Premiere

Cuiabá na zona de rebaixamento

O Cuiabá quebrou a sequência de seis rodadas sem triunfos no Brasileirão após vencer o Corinthians jogando em casa, na Arena Pantanal, na última terça-feira. Porém, o resultado não foi suficiente para tirar o elenco verde da zona de rebaixamento, onde aparece em 17º lugar com 11 pontos.

O elenco mato grossense marcou três vitórias, dois empates e cinco derrotas. Se vencer neste sábado, pode escapar da zona da degola.

O Cuiabá não poderá contar com Valdivia, suspenso após tomar cartão vermelho no último confronto. Élton segue indisponível.

Escalação do Cuiabá: João Carlos; Uendel, Marllon, Alan Empereur, Lucas; Camilo, Rafael Gava, Felipe Marques, Pepe; André Luis e André. Técnico: Bernardo Franco

RB Bragantino próximo do G4

O Braga também vem de vitória na última rodada. O clube superou o Flamengo dentro de casa por 1 a 0, tornando o resultado ainda mais especial. Na 11ª posição com 13 pontos, marcou até aqui três vitórias, quatro empates e três derrotas, disposto a pressionar os rivais para garantir os três pontos e subir na classificação.

Barbieri não poderá contar com Luan Cândido, suspenso, além de Carlos Eduardo, Maycon, Martínez e Leandro, lesionados.

Escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan, Ramon; Raúl, Praxedes, Ramires; Ytalo, Artur e Helinho. Técnico: Mauricio Barbieri

Palpite Cuiabá x RB Bragantino

Entre Cuiabá e Bragantino, é o time paulista quem é o favorito. Mesmo fora de casa, deve manter o domínio dentro e sair do campo com a vitória.

O Cuiabá espera casa cheia no sábado, mas mesmo com a vantagem ainda pode ter problemas no jogo. Com desempenho regular, deve esbarrar na defesa adversária.

O Bragantino, por outro lado, marcou até aqui 11 gols, mas também tomou dez, o que preocupa torcedores. O elenco paulista promete pressionar os rivais com a provável vitória por 2 x 1.

