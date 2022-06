Onde assistir Figueirense x Remo ao vivo, horário e escalação (27/06)

Equipes disputam a décima segunda rodada na parte de cima da Série C do Brasileirão

Procurando a informação sobre onde assistir Figueirense x Remo hoje? As equipes se enfrentam nesta segunda-feira, 27 de junho, pela décima segunda rodada da Série C do Brasileirão, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Com a bola rolando às 20h (horário de Brasília), saiba onde assistir ao jogo desta segunda ao vivo.

Os anfitriões possuem sete jogos de invencibilidade, sonhando com a parte de cima da classificação. Já os visitantes tropeçaram para Volta Redonda e Altos nas últimas duas rodadas da competição.

Onde assistir Figueirense x Remo hoje?

O jogo do Figueirense x Remo hoje vai passar no DAZN, serviço de streaming, às 20h (Horário de Brasília).

Sem transmissão na TV, o confronto da Série C do Brasileirão tem transmissão apenas online, disponível somente aos assinantes da plataforma.

O DAZN pode ser acessado através do aplicativo para celular, tablet, computador ou smart TV por R$19,90 ao mês.

Informações de onde assistir Figueirense x Remo hoje:

Data: 27/06/2022

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, Santa Catarina

Arbitragem: Zandick Gandim Alves Junior

Onde assistir: DAZN

Figueirense x Remo na Série C do Brasileirão

Sem perder por sete rodadas, o Figueirense contabiliza dezoito pontos na 5ª posição da Série C. O elenco catarinense tem a oportunidade de ficar próximo da parte de cima da tabela se vencer nesta segunda-feira, ultrapassando os rivais na rodada. Ao todo, o Figueirense possui quatro vitórias, cinco empates e uma derrota apenas.

Escalação do Figueirense: Wilson; Natan Masiero, Maurício, Luis Fernando; Mário Henrique, Serginho, Oberdan, Clayton; Rodrigo Bassani, Gustavo Ramos e Gustavo Henrique. Técnico: Júnior Rocha

O Remo, por outro lado, apresenta uma temporada bastante irregular. O time perdeu nas últimas duas rodadas, mas vem na 10ª posição da Série C do Brasileirão com dezesseis pontos, ou seja, tem praticamente o mesmo número na pontuação do seu adversário, com chances reais de lutar no G4 da competição. Ao todo contabiliza cinco vitórias, um empate e cinco derrotas.

Escalação do Remo: Vinicius; Ricardo Luz, Igor Morais, Marlon, Leonan; Anderson Uchoa, Marciel, Erick Flores, Netto; Fernadinho e Brenner. Técnico: Bonanmigo

Classificação da Série C do Brasileirão

Vinte equipes disputam a Série C do Campeonato Brasileiro, ou terceira divisão do futebol brasileiro. Os oito primeiros colocados avançam para a próxima fase da competição, enquanto os último quatro são rebaixados para a quarta divisão do futebol.

Disputada em pontos corridos por 19 rodadas, confira como está a classificação atualizada da Série C.

1 Mirassol – 23 pontos

2 ABC – 22 pontos

3 Paysandu – 21 pontos

4 Botafogo PB – 20 pontos

5 Figueirense – 18 pontos

6 Ypiranga – 18 pontos

7 Volta Redonda – 17 pontos

8 Botafogo SP – 17 pontos

9 Manaus – 17 pontos

10 Remo – 16 pontos

11 São José – 16 pontos

12 Aparecidense – 15 pontos

13 Altos – 14 pontos

14 Ferroviário – 12 pontos

15 Vitória – 12 pontos

16 Campinense – 12 pontos

17 Floresta – 11 pontos

18 Confiança – 11 pontos

19 Atlético CE – 10 pontos

20 Brasil de Pelotas – 9 pontos

