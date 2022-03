Onde assistir Flamengo feminino hoje ao vivo e horário 28/03

Flamengo e Real Brasília se enfrentam nesta segunda-feira, a partir das 20h (horário de Brasília), pela quarta rodada do Brasileirão Feminino na primeira divisão, jogando no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. Confira a seguir onde assistir o jogo do Flamengo feminino hoje.

Na última rodada, o elenco flamenguista empatou com a Ferroviária, enquanto o brasiliense venceu o RB Bragantino em casa.

Onde assistir jogo do Flamengo feminino hoje

O jogo do Flamengo e Real Brasília hoje vai passar no SporTV, a partir das 20h, no horário de Brasília para todo o Brasil ao vivo.

O canal do SporTV vai passar para todos os estados do Brasil o jogo de hoje, disponível apenas em operadoras de TV paga como a Sky, Claro, Oi e VIVO. Para obter o acesso, basta entrar em contato com a emissora.

Se você é assinante e prefere assistir de maneira online, pode acompanhar através do streaming GloboPlay, tanto no aplicativo como pelo computador.

A arbitragem vai ser de João Ennio Sobral.

Escalações de Flamengo x Real Brasília

Provável escalação do Flamengo: Kaká, Rayanne, Cida, Kaylane, Monalisa, Thaisa, Cris, Gisseli, Maria Alves, Leidiane e Gica

Provável escalação do Real Brasília: ​Ana Lúcia, Isabela, Danyelle, Nene, Petra, Maria, Sabrina, Roberta, Bruna, Rafaela e Gabrielly

O elenco do Flamengo contabiliza apenas uma vitória em toda a competição feminina. Por isso, as meninas do rubro-negro precisam entrar em campo nesta segunda-feira e, seja como for, garantir o resultado positivo em seu favor para chegar até a parte de cima da tabela. Neste momento, por fim, está em sexto lugar com 5 pontos.

Do outro lado, o Real Brasília se mantém em quinto lugar com 6 pontos, isto é, venceu dois jogos e perdeu apenas um no Brasileirão Feminino. Por isso, as visitantes prometem seguir mostrando o melhor desempenho que possuem em toda a temporada para vencerem as cariocas.

Jogos do Brasileirão Feminino na rodada

Oito jogos serão realizados pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino na Série A neste fim de semana.

Cruzeiro 2 x 4 Palmeiras

RB Bragantino 0 x 1 Cresspom

Santos 1 x 2 Corinthians

Atlético-MG 0 x 0 Avaí

São Paulo x Grêmio

Esmac x São José

Ferroviária x Internacional

Flamengo x Real Brasília – 20h

Aproveite e siga o DCI para saber todas as informações sobre esportes.