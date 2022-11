Jogo do Flamengo feminino hoje x São Paulo: como assistir Brasil Ladies Cup

Nesta quinta-feira, o jogo do Flamengo feminino hoje vai ser contra o São Paulo pela segunda rodada do grupo A no Brasil Ladies Cup, competição internacional que reúne oito elencos do futebol feminino. A partida será disputada no Estádio Zezinho Magalhães, às 18h (Horário de Brasília).

O Flamengo vem de vitória contra o Universidad de Chile, enquanto o Tricolor superou a Ferroviária.

Que horas é jogo do Flamengo feminino hoje?

O jogo do Flamengo feminino hoje contra o São Paulo vai começar às 18h (Horário de Brasília) direto do Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, no estado de São Paulo.

Fique atento se você mora entre os estados de Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e em Fernando de Noronha, com a diferença de horário com relação à Brasília. Todas as transmissões de futebol seguem o horário de Brasília entre o Brasil.

Verifique o horário da sua cidade e estado se você mora em alguns dos estados citados anteriormente.

Por que o jogo do Flamengo feminino hoje vai ser em Jaú?

O Estádio Zezinho Magalhães recebe o jogo do Flamengo e São Paulo no Brasil Ladies Cup nesta quinta-feira, disputado pela segunda rodada na primeira fase.

O Brasil Ladies Cup é um torneio de futebol feminino disputado no interior paulista, entre Araraquara e Jaú. Por isso todos os jogos serão disputados entre as duas cidades nos estádios. O torneio traz a fase de grupos entre os oito participantes. Entre três rodadas por pontos corridos, somente o líder de cada grupo avança para a grande final da temporada, em partida única.

O Jauzão, como também é conhecido, está localizado na cidade de Jaú, com capacidade para 12 mil torcedores acompanharem os duelos de futebol. A cidade está localizada no interior paulista.

Como assistir no Sportv o jogo do Flamengo feminino hoje?

O jogo do Flamengo feminino hoje vai passar no Sportv, às 17h (Horário de Brasília) com transmissão ao vivo para todo o território nacional.

Com exclusividade, o canal transmite o Brasil Ladies Cup nesta temporada para todos os estados do Brasil. A emissora, no entanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

OI: 39

SKY: 39 e 439 HD

CLARO: 39 e 539 HD

VIVO: 539, 39, 339, 819 HD

Também dá para assistir no GloboPlay, plataforma de streaming da Globo. Se você já é assinante do produto, é só acessar com email e a senha no aplicativo pelo celular, tablet, computador ou smartv, assim como no navegador do seu dispositivo.

+Copa Toyota não é Mundial? Entenda a polêmica

FICHA TÉCNICA:

Data: Quinta-feira, 10 de novembro de 2022

Horário: 18h (horário de Brasília)

Local: Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú

Onde assistir: Sportv e GloboPlay

