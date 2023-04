Onde assistir Flamengo x Bahia feminino no Brasileirão de graça - 22/04

Flamengo e Bahia disputam a oitava rodada do Campeonato Brasileiro Feminino neste sábado, 22 de abril, no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro. O duelo entre Flamengo x Bahia feminino será às 11h (Horário de Brasília) com transmissão ao vivo na internet.

O Rubro-Negro ocupa a terceira posição com 18 pontos. Se vencer neste sábado assume provisoriamente a liderança do Brasileirão Feminino. Já o Bahia está em décimo lugar com 10 pontos, somados em três vitórias e um empate.

Assistir Flamengo x Bahia feminino hoje no Youtube

O canal do Flamengo no Youtube vai transmitir de graça o jogo do Flamengo x Bahia feminino hoje. Nenhuma emissora tem o direito de imagem para exibir o duelo de futebol feminino neste sábado.

A Fla TV, canal oficial do clube carioca na internet, é a única que vai transmitir o jogo do Brasileirão. É de graça, não precisa se inscrever ou pagar nada para assistir. Basta clicar no link pelo computador ou qualquer dispositivo móvel com acesso à internet e curtir.

Torcedores de qualquer lugar do Brasil podem assistir ao jogo do Flamengo x Bahia feminino hoje.

Quem é a artilheira do Brasileirão?

Com seis gols marcados, Letícia Ferreira, do Palmeiras, Nathane, do Bahia, e Aline Gomes, da Ferroviária, dividem o topo da artilharia no Campeonato Brasileiro Feminino.

Se Nathane marcar contra o Flamengo, ela assume a primeira posição e se torna a artilheira do campeonato de futebol feminino. No time carioca, Giovanna Crivelari é a artilheira com 5 gols marcados. A atleta também tem chances de subir se garantir o seu hoje em casa.

O ranking está bastante equilibrado entre os clubes.

Classificação atualizada do Brasileirão

Dezesseis times disputam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. Em pontos corridos, jogam por 15 rodadas em turno único, onde cada vitória garante três pontos e o empate um para ambos os lados.

Após as rodadas, os quatro últimos serão rebaixados para a segunda divisão, enquanto os oito primeiros vão para as quartas de final.

As quartas, semifinal e a final são todas disputadas em ida e volta.

1 Corinthians - 19 pontos

2 Ferroviária - 18 pontos

3 Flamengo - 18 pontos

4 Internacional - 16 pontos

5 Palmeiras - 14 pontos

6 Atlético MG - 12 pontos

7 São Paulo - 12 pontos

8 Santos - 11 pontos

9 Cruzeiro - 11 pontos

10 Bahia - 10 pontos

11 Grêmio - 10 pontos

12 Athletico PR - 4 pontos

13 Real Brasília - 4 pontos

14 Avaí - 1 ponto

15 Real Ariquemes - 0 pontos

16 Ceará - 0 pontos

Escalações de Flamengo x Bahia

Flamengo: Bárbara; Monalisa Belém, Daiane Santos, Agustina Barroso, Jucinara; Thaísa Moreno, Cris, Duda Francelino; Darlene, Sole Jaimes e Giovanna Crivelari.

Bahia: Maike; Taba, Aryane, Jordana, Ariely; Tchula, Flavia Pissaia, Nathane; Ellen, Thayna e Sorriso.

