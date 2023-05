Onde assistir Flamengo x Palmeiras feminino hoje no Brasileirão – 26/05

Em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, as equipes de Flamengo x Palmeiras feminino se enfrentam nesta sexta-feira, 26 de maio, às 21h30 (Horário de Brasília). O palco do embate vai ser o Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro com transmissão ao vivo.

Como assistir Flamengo x Palmeiras feminino hoje ao vivo

O SporTV transmite na TV fechada a partida entre Flamengo x Palmeiras feminino nesta sexta-feira. O duelo será transmitido para todos os estados do Brasil às 21h30, horário de Brasília.

Nenhuma emissora da televisão aberta vai exibir o confronto do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. O canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Também dá para ver todas as emoções do embate no GloboPlay. Quem é assinante tem acesso no computador, tablet, smartv ou celular.

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir Flamengo x Palmeiras feminino hoje: SporTV e GloboPlay

Flamengo: Karol Alves; Rayanne, Daiane, Augstina, Jucinara; Thaisa, Kaylaine Jr, Cris, Darlene; Duda e Crivelari.

Palmeiras: Tapia; Calderan, Benítez, Katrine, Duda Santos; Gutierres, Camilinha, Bia Zaneratto, Juliete; Andressinha e Flavia Mota.

Como vem as equipes no jogo de hoje?

Segundo lugar na classificação, o Flamengo feminino contabiliza 28 pontos, somados em nove vitórias, um empate e duas derrotas, empatado na pontuação com o líder Corinthians. Isso significa que, se ganhar o duelo nesta sexta-feira assume a primeira posição do Brasileiro de futebol feminino, mesmo que provisoriamente.

Do outro lado, o Palmeiras está em quarto lugar com 26 pontos, conquistados em oito vitórias, dois empates e duas derrotas na temporada. O Verdão vem de vitória contra a Ferroviária na última rodada, sem perder por três partidas seguidas na competição.

