Guia: tabela de jogos da Liga das Nações de vôlei feminino 2023

Com José Roberto Guimarães, a Seleção Brasileira busca a primeira medalha de ouro na competição

Em 2023, o Brasil busca o seu primeiro título na Liga das Nações de vôlei feminino. Com o fim da temporada de clubes, as atenções se voltam para o principal torneio de seleções da categoria. Serão três semanas de confrontos classificatórios entre 30 de maio até as finais em 16 de julho.

Na temporada passada, a Seleção Feminina de vôlei ficou com a prata ao perder para a Itália na final.

Entenda como funciona a Liga das Nações de vôlei feminino

Dezesseis seleções disputam a Liga das Nações de vôlei feminino. Além do Brasil, estão no quadro de participantes Estados Unidos, Bulgaria, Canadá, China, Croácia, República Dominicana, Alemanha, Itália, Japão, Coreia do Sul, Holanda, Polônia, Sérvia, Tailândia e Turquia.

A fase preliminar começará em 30 de maio e acontecerá em três semanas entre Antalya (Turquia), Nagoya (Japão), Hong Kong (China), Brasília (Brasil), Suwon (Coreia do Sul) e Bangkok (Tailândia). As finais femininas serão disputadas em Arlington, no Texas, de 12 a 16 de julho.

Cada seleção joga 12 vezes entre as três semanas, tendo quatro jogos por semana. Ao fim da primeira fase, os sete primeiros na classificação geral avançam para as quartas de final, juntando-se aos Estados Unidos, o anfitrião que se classifica automaticamente.

Daí vem as quartas de final, semifinal, disputa de terceiro lugar e a final, todas disputadas em Arlington, nos Estados Unidos.

Tabela de jogos do Brasil na Liga das Nações 2023

A Seleção Brasileira estreia na Liga das Nações em 31 de maio, quarta-feira, contra a China, em Nagoya, no Japão, a partir das 06h, horário de Brasília. O confronto é válido pela fase classificatória na primeira semana.

Para se classificar até as quartas de final, o Brasil terá que ganhar todos os seus embates e terminar na parte de cima da classificação.

Para não perder nenhum compromisso do elenco brasileiro, confira a tabela completa de jogos.

PRIMEIRA SEMANA:

Brasil x China – SporTV 2

Quarta-feira, 31/05 às 6h (horário de Brasília)

Nagoya, no Japão

Brasil x Holanda – SporTV 2

Quinta-feira, 01/06 às 6h (horário de Brasília)

Nagoya, no Japão

Brasil x República Dominicana – SporTV 2

Sábado, 03/06 às 0h40 (horário de Brasília)

Nagoya, no Japão

Brasil x Croácia – SporTV 2

Domingo, 04/06 às 0h40 (horário de Brasília)

Nagoya, no Japão

SEGUNDA SEMANA:

Brasil x Coreia do Sul – SporTV 2

Quarta-feira, 14/06 às 21h (Horário de Brasília)

Brasília, capital do Brasil

Brasil x Sérvia – SporTV 2

Quinta-feira, 15/06 às 21h (Horário de Brasília)

Brasília, capital do Brasil

Brasil x Alemanha – SporTV 2

Sábado, 17/06 às 14h (Horário de Brasília)

Brasília, capital do Brasil

Brasil x Estados Unidos – SporTV 2

Domingo, 18/06 às 10h (Horário de Brasília)

Brasília, capital do Brasil

TERCEIRA SEMANA:

Brasil x Itália – SporTV 2

Quarta-feira, 28/06 às 10h30 (Horário de Brasília)

Bangkok, na Tailândia

Brasil x Canadá – SporTV 2

Quinta-feira, 29/06 às 07h (Horário de Brasília)

Bangkok, na Tailândia

Brasil x Turquia – SporTV 2

Sexta-feira, 30/06 às 10h30 (Horário de Brasília)

Bangkok, na Tailândia

Tailândia x Brasil – SporTV 2

Domingo, 02/07 às 10h30 (Horário de Brasília)

Bangkok, na Tailândia

QUARTAS DE FINAL:

Time 1 x Time 2 – 12 de julho às 18h (Horário de Brasília)

Arlington, nos Estados Unidos

Estados Unidos x Time 4 – 12 de julho às 21h30 (Horário de Brasília)

Arlington, nos Estados Unidos

Time 5 x Time 6 – 13 de julho às 12h30 (Horário de Brasília)

Arlington, nos Estados Unidos

Time 7 x Time 8 – 13 de julho às 16h (Horário de Brasília)

Arlington, nos Estados Unidos

SEMIFINAL:

Primeiro jogo – 15 de julho às 18h (Horário de Brasília)

Arlington, nos Estados Unidos

Segundo jogo – 15 de julho às 21h30 (Horário de Brasília)

Arlington, nos Estados Unidos

TERCEIRO LUGAR:

Perdedor semifinal 1 x Perdedor semifinal 2 – 16 de julho às 16h (Horário de Brasília)

Arlington, nos Estados Unidos

FINAL:

Vencedor semifinal 1 x Vencedor semifinal 2 – 16 de julho às 19h30 (Horário de Brasília)

ANOTE NA AGENDA 📅 A seleção feminina de 🏐 já conhece suas adversárias na Liga das Nações E aí, serão quantas vitórias na 1ª fase? 🖼️ @volei pic.twitter.com/AgSglRDMdj — Time Brasil (@timebrasil) February 13, 2023

Como assistir a Liga das Nações?

O torcedor pode assistir os jogos da Liga das Nações de vôlei feminino no canal SporTV 2 e na plataforma de streaming GloboPlay ao vivo.

Confira o passo a passo de como acompanhar ao vivo.

TV:

Disponível em operadoras de TV por assinatura, o canal SporTV 2 vai transmitir todos os jogos do Brasil ao vivo. A emissora do Grupo Globo é a responsável pelos direitos de transmissão do torneio. O canal não especificou se vai transmitir outros jogos da Liga das Nações.

Entre em contato com o seu operador para obter o SporTV na programação.

Canal do SporTV 2:

SKY: 38 / 438 HD

OI: 38

CLARO: 38 / 538 HD

DIRECTV: 2135

VIVO: 538

ONLINE:

Para acompanhar na internet os jogos da Liga das Nações de vôlei feminino o torcedor deve sintonizar o GloboPlay, serviço de streaming do Grupo Globo. Só quem é assinante pode acompanhar a programação.

Dá para assistir ao vivo o SporTV dentro da própria plataforma. É necessário ter os pacotes “GloboPlay + canais ao vivo” por R$ 49,90 ou “GloboPlay + canais ao vivo e Premiere” por R$ 89,90.

O streaming está disponível no site (www.globoplay.globo.com) ou aplicativo para celular, tablet e smartv.

Quem são as jogadoras do Brasil?

Em busca do seu primeiro ouro na Liga das Nações, a Seleção Brasileira já está convocada para entrar em quadra no próximo dia 31 de maio, contra a China.

A convocação do treinador José Roberto Guimarães marca o retorno de Thaísa para a equipe brasileira. No entanto, a jogadora ao lado de Nyeme e Lorenne não estarão presentes na primeira semana de confrontos porque ainda não se apresentaram. A ponteira Gabi, por exemplo, ainda está com o seu time, o Vakifbank.

Confira a lista completa de convocadas do Brasil.

LEVANTADORAS: Juma (Fluminense), Macris (Fenerbahce), Naiane (Pinheiros) e Roberta (LKS Lodz).

OPOSTAS: Lorenne (Lokomotiv Kaliningrad), Lorrayna (Volley Bergamo), Kisy (Minas), Rosamaria (Busto Arsizio), Edinara (Pinheiros) e Taianara (Praia Clube).

LÍBEROS: Laís (Flamengo), Natinha (Osasco) e Nyeme (Minas).

PONTEIRAS: Ana Cristina (Fenerbahce), Gabi (Vakifbank), Júlia Bergmann (Georgia Tech), Maira (Chemik Police), Maiara Basso (Barueri), Michelle Pavão (Flamengo), Pri Daroit (Minas), Karina (Sesi Bauru) e Kasiely (Praia Clube).

CENTRAIS: Carol (Praia Clube), Diana (Barueri), Lara (Fluminense), Lorena (Sesi Bauru), Milka (Volero Le Cannet), Thaisa (Minas) e Valquíria (Flamengo).

