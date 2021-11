Onde assistir Fluminense x Sport AO VIVO e horário do jogo hoje (6/11)

Fluminense e Sport se enfrentam neste sábado, 6, a partir das 21 horas, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O duelo será realizado no Estádio do Maracanã, mas com transmissão na TV fechada. Saiba então onde assistir Fluminense x Sport hoje, ao vivo, e tudo sobre o jogo.

Onde assistir Fluminense x Sport hoje?

O jogo do Fluminense x Sport hoje ocorre a partir do horário das 21 horas e não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir ao vivo a partida pelo SporTV e Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021.

Data: 6 de novembro 2021

Local: Estádio do Maracanã – Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 21 horas (horário de Brasília)

Onde assistir Fluminense x Sport hoje: Premiere e SporTV

Como as equipes chegam ao jogo?

Sem vencer há duas partidas, a equipe do Fluminense se afastou da briga pelo G-6. Estacionado nos 39 pontos, o Tricolor está em oitavo, mas a cinco pontos do Corinthians, atual sexto. Em busca da vaga direta para a Libertadores, o time carioca precisa voltar a vencer na competição para se aproximar da zona de classificação.

Por outro lado, o Sport segue no Z-4, mas em busca de permanecer na primeira divisão do futebol brasileiro. O Leão é o 17º colocado, com 30 pontos, a três do Bahia, 16º. Se vencer e o Tricolor perder, o time pernambucano pode colar no clube baiano ou até mesmo ultrapassa-lo, mas a depender do saldo de gols.

Qual a provável escalação de Fluminense x Sport?

Em busca da vitória, as duas equipes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 21 horas, a bola rola para o jogo do Fluminense x Sport hoje, que o torcedor pode assistir hoje na tv fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Fluminense: Marcos Felipe (Muriel); Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro, Marlon; André, Martinelli e Jhon Arias; Luiz Henrique, John Kennedy e Fred.

Sport: ​Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino, Sander; Zé Welison, Marcão, Hernanes, Cristiano; S. Tréllez e Paulinho Moccelin.

