Onde assistir Fortaleza x Athletico PR AO VIVO e horário do jogo – 23/10

Fortaleza e Athletico PR se enfrentam neste sábado, 23 de outubro, a partir das 19 horas (horário de Brasília), em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto ocorre na Arena Castelão, mas com transmissão ao vivo na tv fechada e no streaming. Saiba então onde assistir Fortaleza x Athletico PR hoje.

Onde assistir Fortaleza x Athletico PR ao vivo?

A partida entre Fortaleza x Athletico PR não terá transmissão da TV aberta. No entanto o torcedor poderá assistir a partida ao vivo na TNT Sports ou pelo serviço de streaming HBO MAX ou o Estádio TNT Sports. Por fim, há ainda a opção de assistir o jogo ao vivo pelo Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro.

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Data: 23 de outubro 2021

Local: Arena Castelão – Fortaleza (CE)

Onde assistir Fortaleza x Athletico PR: Premiere, TNT Sports, HBO MAX, Estádio TNT Sports (aplicativo de streaming).

Como as equipes chegam ao jogo?

O Fortaleza chega ao confronto deste sábado, logo depois de perder por 4 a 0 para o Atlético MG na ida da semifinal da Copa do Brasil. Com o revés, o Leão do Pici tem praticamente uma missão impossível para a partida de volta. No Brasileiro, os cearenses venceram no último jogo e iniciam a rodada na quarta posição.

Por outro lado, o time do Athletico PR empatou com o Flamengo na ida semifinal, por 2 a 2. Agora, precisa do triunfo na volta para garantir a vaga direta. Já no Brasileiro, o Furacão perdeu para o Fluminense na última rodada e estacionou nos 34 pontos, caindo para o 10º lugar no campeonato.

Qual a provável escalação de Fortaleza x Athletico PR?

Em busca da vitória no clássico, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 19h15, a bola rola para o jogo Fortaleza x Athletico PR, que o torcedor pode assistir ao vivo no pay-per-view e streaming. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Athletico-PR: Santos; Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Lucas Fasson; Khellven, Christian, Erick e Abner; Léo Cittadini (Carlos Eduardo), Pedro Rocha e Bissoli.

Fortaleza: Felipe Alves; Daniel Guedes, Titi e Marcelo Benevenuto; Éderson, Felipe, Matheus Vargas, Yago Pikachu e Lucas Crispim; Robson e David (Romarinho).

