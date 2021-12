Onde assistir Fortaleza x Bahia hoje na TV, escalações e horário – 09/12

Pela última rodada do Brasileirão no ano, Fortaleza e Bahia se encontram nesta quinta-feira, 09/12, com a bola rolando a partir das 21h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão. O confronto tem transmissão na televisão então saiba onde assistir Fortaleza x Bahia ao vivo.

Onde assistir Fortaleza x Bahia: O canal TNT, na TV paga, e a plataforma Premiere e HBO Max, vão transmitir o confronto entre Fortaleza e Bahia ao vivo para todo o Brasil nesta quinta-feira.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Arena Castelão, cidade de Fortaleza, no Brasil

TV: TNT (Menos CE)

LiveStream: HBO MAX (www.playhbomax.com) e Premiere pelo aplicativo ou site (www.premiere.globo.com)

Em quinto lugar com 55 pontos, o Fortaleza já carimbou o seu passaporte para a fase de grupos da Copa Libertadores do ano que vem. Sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda, fez uma campanha extraordinária em campo, vencendo ao todo 16 jogos, empatando outros 7 e perdendo 14 ao todo no campeonato. Dessa maneira, os anfitriões entram em campo somente para buscar o quarto lugar na tabela.

Enquanto isso, o Bahia vem para o tudo ou nada na última rodada do Brasileirão. Com 43 pontos na 16ª posição, o elenco visitante tem que vencer se quiser escapar do rebaixamento. Se perder ou empatar, porém, aí tem que esperar derrota do Juventude e Grêmio, que também estão na parte de baixo brigando.

Escalação de Fortaleza e Bahia:

É provável que os anfitirões mesclem jogadores titulares com reservas, já que não brigam por mais nada.

Já os visitantes não contarão com Rossi, expulso na última partida do Brasileiro.

Fortaleza: Boeck; Titi, Marcelo Benevenuto, Jackson; Yago Pikachu, Jussa, Ronald, Bruno Melo; Lucas Lima, Depietri, Wellington Paulista

Bahia: Danilo Fernandes; Nino Paraíba, Conti, Correia, Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Edson, Rodriguinho, Ronaldo; Raí, Gilberto

No último confronto do Brasileirão, o elenco do Bahia foi o vencedor. Relembre o jogo.

Rodada 38 do Brasileirão 2021: o que está em jogo no último dia?