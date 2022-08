Clássico goiano é válido pela 24ª rodada do Brasileirão neste sábado, com transmissão ao vivo

Onde assistir Goiás x Atlético GO ao vivo e horário do clássico (27/08)

Alerta de clássico no Brasileirão! Neste sábado, 27 de agosto, Goiás e Atlético GO se enfrentam pela 24ª rodada da competição a partir das 16h30 (Horário de Brasília). O palco do confronto é o Estádio da Serrinha, e onde assistir Goiás x Atlético GO ao vivo vai ser no Premiere, disponível somente em operadoras de TV por assinatura.

O Goiás soma 29 pontos e está na 11ª posição da tabela. Já o Atlético vem na 19ª posição com 22 pontos, dentro da zona de rebaixamento sem perder por três rodadas.

Onde assistir Goiás x Atlético GO hoje

O jogo do Goiás e Atlético Goianiense vai passar no Premiere e GloboPlay, a partir das 16h30 (Horário de Brasília).

Diretamente do Estádio da Serrinha, o clássico goiano tem transmissão para todo o território nacional, exibido pelo pay-per-view disponível em operadoras de TV por assinatura. O Premiere, entretanto, só pode ser acessado por valor extra na mensalidade entre R$ 59,90, até R$ 89,90.

Outra opção é acompanhar através da plataforma de streaming GloboPlay, disponível no aplicativo para celular, computador, tablet ou smart TV, assim como é possível acessar pelo navegador www.globoplay.globo.com. No entanto, é necessário lembrar que o GloboPlay só pode ser usado por ASSINANTES.

Para assinar a plataforma, os valores vão de R$ 24,90 até R$ 86,90.

1 – O torcedor que é membro do streaming deve acessar o aplicativo e clicar em “Já tenho um login”, depois clicar em e-mail e senha e digitar o usuário.

2 – Ao entrar no aplicativo GloboPlay, o torcedor vai ver a página inicial do streaming, com o mosaico completo de filmes, novelas e séries. Assim, basta desligar o dedo pelo touchscreen e encontrar a sessão de “Assista ao vivo”, encontrar o canal do Premiere e, então, assistir a retransmissão do clássico goiano neste sábado ao vivo.

Goiás x Atlético GO histórico

Rivais no futebol, Goiás e Atlético Goianiense se enfrentaram em 64 oportunidades, incluindo Campeonato Goiano, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, além de amistosos. Os números são do portal de estatísticas O Gol.

O Goiás, entretanto, é quem tem mais vitórias com 23, diante de 21 empates e 20 triunfos para o Atlético, segundo o portal O Gol. No quesito gols, entretanto, é o Atlético quem leva vantagem com apenas um gol a mais, sendo 74 contra 73 em toda a história.

A última partida entre os dois aconteceu em 13 de julho de 2022, na temporada atual, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Atlético, entretanto, foi quem levou a melhor por 3 x 0, avançando para a fase adiante.

Confira no vídeo do portal GE a seguir como foi a última partida entre os dois.

Próximos jogos:

GOIÁS:

Santos x Goiás – Segunda-feira, 05/09 às 20h – Brasileirão

Goiás x Flamengo – Domingo, 11/09 às 19h – Brasileirão

ATLÉTICO GO:

Atlético GO x São Paulo – Quinta-feira, 01/09 às 21h30 – Copa Sul-Americana

Atlético GO x Atlético MG – Domingo, 04/09 às 18h – Brasileirão

