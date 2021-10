Onde assistir Goiás x Botafogo AO VIVO e horário do jogo hoje (26/10)

Em briga direta do G-4, Goiás e Botafogo se enfrentam nesta terça-feira, 26, a partir das 21h30, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida ocorre no Estádio Serrinha, mas com transmissão na tv fechada. Saiba então onde assistir Goiás x Botafogo ao vivo e tudo sobre o jogo de hoje.

Onde assistir Goiás x Botafogo ao vivo?

O jogo do Goiás x Botafogo hoje, 26/10, não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir a partida ao vivo pelo SporTV e Premiere, canal pay-per-view que exibe então as partidas do campeonato.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Data: 26 de outubro 2021

Local: Estádio Serrinha – Goiânia (GO)

Onde assistir Goiás x Botafogo ao vivo: SporTV e Premiere

Como as equipes chegam para a partida?

Atual quarto colocado na tabela, o Goiás chega ao confronto desta terça-feira vindo de empate diante do Londrina. Com o um ponto conquistado, o Esmeraldino chegou aos 52 e caiu para o quarto lugar. Agora, uma nova derrota pode custar a vaga no G-4, enquanto o triunfo coloca o time goiano na cola do líder Coritiba.

Por outro lado, o Botafogo venceu o Brusque por 3 a 0, chegou aos 55 pontos, mas se manteve em segundo lugar. Com a vitória do Coxa, o Glorioso não conseguiu assumir a primeira posição da tabela, mas tem uma nova oportunidade e pode virar líder em caso de triunfo e tropeço dos paranaenses na rodada.

Qual a provável escalação do jogo?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 21h30, a bola rola para o jogo do Goiás x Botafogo, que o torcedor pode assistir ao vivo na tv fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Botafogo: ​Diego Loureiro; Daniel Borges (Jonathan Lemos), Carli, Kanu, Hugo; Pedro Castro, Barreto; Warley, Chay, Marco Antônio (Diego Gonçalves); Rafael Navarro.

Goiás: Tadeu; Diego, David Duarte, Reynaldo, Hugo; Caio Vinícius (Rezende), Fellipe Bastos; Luan Dias, Elvis, Alef Manga; Nicolas.

O torcedor pode assistir o jogo do Goiás x Botafogo ao vivo hoje, mas pelo SporTV e Premiere, pay-per-view da primeira e segunda divisão do futebol brasileiro.

