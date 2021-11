Onde assistir Goiás x Coritiba AO VIVO e horário do jogo hoje (10/11)

Goiás e Coritiba se enfrentam nesta quarta-feira, 10, a partir das 21h30, em partida da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O confronto ocorre no Estádio Serrinha, mas com transmissão na TV fechada. Saiba então onde assistir jogo do Goiás x Coritiba hoje, ao vivo.

Onde assistir jogo do Goiás x Coritiba hoje?

O jogo do Goiás x Coritiba hoje ocorre a partir das 21h30 e não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir ao vivo a partida pelo SporTV e Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021.

Data: 10 de novembro 2021

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Serrinha – Goiânia (GO)

Onde assistir jogo do Goiás x Coritiba hoje: Premiere e SporTV

Como as equipes chegam ao jogo?

Vindo de quatro empates consecutivos, o Goiás perdeu sua vaga no G-4. Com 54 pontos, o Esmeraldino foi ultrapassado pelo CSA, que possui a mesma pontuação, mas fica à frente no número de vitórias. Para recuperar a posição sem depender de nenhum outro resultado, a equipe goiana precisa então vencer seu duelo.

Por outro lado, o Coritiba perdeu a liderança da Série B. O Coxa Branca sofreu revés por 2 a 1 para o Náutico na última rodada e, com a vitória do Botafogo diante do Vasco, o Glorioso assumiu a ponta. Com 61 pontos, o time paranaense está um atrás do Fogão e precisa vencer e torcer por um tropeço dos cariocas para voltar à liderança.

Qual a provável escalação de Goiás x Coritiba?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 21h30, a bola rola para o jogo do Goiás x Coritiba hoje, que o torcedor pode assistir ao vivo na TV fechada.

Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Goiás: Tadeu; Apodi, David Duarte, Reynaldo e Hugo; Rezende, Felipe Bastos, Diego e Élvis; Nicolas e Alef.

Coritiba: Wilson; Natanael, Luciano Castán, Henrique e Guilherme Biro; Willian Farias, Val (Matheus Sales) e Robinho (Rafinha); Igor Paixão, Léo Gamalho e Waguininho.

LEIA TAMBÉM

+ Quem subiu e quem caiu para a Série D? Confira a lista do acesso