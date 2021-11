Onde assistir Goiás x Ponte Preta ao vivo e horário do jogo hoje (2/11)

Goiás e Ponte Preta se enfrentam nesta terça-feira, 2, a partir das 21h30, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O confronto ocorre no Estádio Serrinha, mas com transmissão na TV fechada. Saiba então onde assistir Goiás x Ponte Preta ao vivo e tudo sobre o jogo de hoje.

Onde assistir Goiás x Ponte Preta ao vivo?

O jogo do Goiás x Ponte Preta hoje ocorre a partir do horário das 21h30 e não terá transmissão ao vivo da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir a partida pelo SporTV ou Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A 2021.

Data: 2 de novembro 2021

Local: Estádio Serrinha – Goiânia (GO)

Horário: 21h30(horário de Brasília)

Onde assistir Goiás x Ponte Preta ao vivo: Premiere e SporTV

Como as equipes chegam ao jogo?

Sem vencer há dois jogos, o Goiás começa a ter sua vaga no G-4 ameaçada. Em quarto lugar na tabela, o Esmeraldino possui 53 pontos e está com apenas dois de vantagem para o CRB, atual quinto colocado. Por outro lado, um triunfo pode colocar a equipe goiana na cola do líder Coritiba.

Por outro lado, a equipe da Ponte Preta segue na parte de baixa da tabela e precisa do triunfo para se afastar das proximidades da zona do rebaixamento. Em 15º na tabela, a Macaca está com 38 pontos, sendo três de vantagem para o Londrina, primeiro time dentro do Z-4.

Qual a provável escalação de Goiás x Ponte Preta?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 21h30, a bola rola para o jogo do Goiás x Ponte Preta hoje, que o torcedor pode assistir ao vivo na tv fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Goiás: Tadeu; Diego, David Duarte, Reynaldo e Hugo; Caio Vinícius, Fellipe Bastos, Luan Dias e Elvis; Alef Manga e Nicolas.

Ponte Preta: Ivan, Kevin, Fábio Sanches, Rayan e Rafael Santos; Yago, Marcos Júnior e Léo Naldi; Richard, Iago e Rodrigão.

