Com o fim do ano próximo, cresce a expectativa para saber quem será eleito o melhor jogador de futebol. A FIFA, responsável pela premiação, organiza o evento uma vez por temporada e premia os melhores do ano. No entanto, a entidade ainda não divulgou que dia vai ser a eleição do melhor jogador do mundo de 2021.

Que dia vai ser a eleição do melhor jogador do mundo?

Embora a FIFA ainda não tenha definido a data e local da cerimônia de premiação para o melhor atleta do futebol de 2021, o evento está previsto para o mês de dezembro. No ano passado, a entidade realizou a eleição do melhor jogador do mundo no dia 17 de dezembro. O atacante Robert Lewandowski venceu o prêmio pela 1ª vez.

A cerimônia foi totalmente diferente das edições anteriores, em razão da pandemia de Covid-19. O atleta polonês recebeu o prêmio das mãos do presidente da FIFA, Gianni Infantino, sendo a única exceção da cerimônia, que ocorreu de forma virtual.

Como são os votos para eleição do melhor jogador do mundo?

A votação para escolha do melhor jogador do mundo possui participação do público e personalidades do futebol escolhidas pela FIFA. Os fãs participam escolhendo seus três favoritos: primeiro voto vale cinco pontos, o segundo garante três e, por fim, o terceiro vale apenas um ponto.

Os votos do público representam 25% do total, os outros 75% são provenientes de treinadores, capitães de equipes e profissionais da mídia, escolhidos pela entidade.

Quais são os prêmios da FIFA?

Além da eleição do melhor jogador do mundo, a FIFA distribui outros prêmios durante a cerimônia. A premiação criada em 1991, passou também a premiar a melhor jogadora do futebol feminino, a partir de 2001. Ao longo dos anos, surgiram outras premiações que a entidade distribui, tais como:

O Melhor Técnico da FIFA Masculino A Melhor Técnica Feminina da FIFA, Prêmio FIFA Fair Play , Prêmio FIFA Puskas, Prêmio FIFA Fan, O Melhor Goleiro Masculino da FIFA e Melhor Goleiro Feminino da FIFA.

Quais os maiores vencedores do prêmio de melhor do mundo?

Os brasileiros são os maiores vencedores da eleição de melhor jogador do mundo. Desde a criação do prêmio, em 1991, o país teve um representante vencedor em oito oportunidades (Ronaldo 3x, Ronaldinho 2x, Rivaldo, Romário e Kaká 1x). Argentina e Portugal aparecem na segunda posição com seis conquistas cada.

O atleta Lionel Messi venceu todas pelos hermanos, enquanto Cristiano Ronaldo (5x) e Figo (1x) ganharam pelo país luso. O argentino é até então o atleta que mais vezes venceu a premiação, com seis conquistas.

Vale ressaltar que de 2010 a 2015, a tradicional eleição de melhor jogador do mundo da FIFA, juntou-se com a Bola de Ouro, premiação dada pela revista francesa France Football. No entanto, a partir de 2016, a entidade que regula o futebol voltou a fornecer seu prêmio sozinha.

Veja abaixo os vencedores do melhor jogador do mundo da FIFA:

Lionel Messi: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019

Cristiano Ronaldo: 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017

Ronaldo: 1996, 1997 e 2002

Zinedine Zidade: 1998, 2000 e 2003

Ronaldinho Gaúcho: 2004 e 2005

Lothar Matthäus: 1991

Marco van Basten: 1992

Roberto Baggio: 1993

Romário: 1994

George Weah: 1995

Rivaldo: 1999

Luís Figo: 2001

Fabio Cannavarro: 2006

Kaká: 2007

Luka Modric: 2018

Robert Lewandowski: 2020