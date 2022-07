Onde assistir GreNal sub 20 hoje: horário de Grêmio x Inter (23/07)

Prepare o coração torcedor, porque hoje tem clássico gaúcho! Onde assistir GreNal sub 20 hoje? As equipes do Grêmio e Internacional se enfrentam neste sábado, 23 de julho, a partir das 11h (Horário de Brasília). O confronto é válido pela sétima rodada do grupo B no Brasileirão, com transmissão ao vivo para todo o país.

Confira a seguir todas as informações sobre o clássico GreNal deste fim de semana, nas categorias de base.

Onde assistir GreNal Sub 20 hoje ao vivo

O SporTV vai transmitir o GreNal no sub 20 hoje ao vivo, a partir das 11h (Horário de Brasília), pela rodada do Brasileirão neste sábado.

Sem transmissão pela televisão aberta, o canal do SporTV é a única maneira de acompanhar o clássico gaúcho neste sábado. No entanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Para saber onde assistir GreNal sub 20 hoje, o Globo Play é a opção, plataforma disponível para celular, tablet, computador e smart TV.

Horário : 11h (Horário de Brasília)

: 11h (Horário de Brasília) Local : CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul

: CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul Onde assistir GreNal sub 20 hoje : SporTV e Globo Play

: SporTV e Globo Play Arbitragem: Jonathan Benkenstein Pinheiro

Como estão Grêmio e Internacional na temporada?

O Grêmio permanece na 7ª posição do grupo B com 8 pontos, contabilizando duas vitórias e dois empates, além das duas derrotas em seis rodadas disputadas. O tricolor gaúcho precisa do resultado positivo neste sábado para chegar até a parte de cima da tabela e quem sabe brigar pela classificação até a próxima fase.

Do outro lado, o Internacional aparece no 5º lugar da tabela de classificação com 10 pontos, ou seja, tem a oportunidade de tomar a liderança do Santos, atual líder. No entanto, para isso acontecer precisa descontar primeiro o saldo de gols. Ao todo, o grupo colorado tem três vitórias, um empate e duas derrotas.

Classificação do Brasileirão Sub 20 atualizada

Vinte equipes disputam o Campeonato Brasileiro Sub 20 na temporada. Divididas em dois grupos de dez cada, jogam por nove rodadas na primeira fase.

Depois, os quatro primeiros de cada grupo avançam até a segunda fase, as quartas de final. Daí, a briga pelo título da edição começa a pegar fogo.

Confira como está a classificação dos grupos.

GRUPO A

1 Palmeiras – 15 pontos

2 América MG – 13 pontos

3 Flamengo – 11 pontos

4 São Paulo – 9 pontos

5 Cruzeiro – 9 pontos

6 Ceará – 8 pontos

7 Atlético MG – 8 pontos

8 Botafogo – 6 pontos

9 Bahia – 3 pontos

10 Fortaleza – 1 ponto

GRUPO B

1 Santos – 13 pontos

2 Vasco – 11 pontos

3 Corinthians – 10 pontos

4 Athletico PR – 10 pontos

5 Internacional – 10 pontos

6 RB Bragantino – 8 pontos

7 Grêmio – 8 pontos

8 Atlético GO – 6 pontos

9 Fluminense – 5 pontos

10 Chapecoense – 2 pontos

+ Classificação do Brasileirão 2022: tabela atualizada após 18ª rodada