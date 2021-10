Onde assistir Guarani x Confiança ao vivo e horário do jogo – (22/10)

Guarani e Confiança se enfrentam nesta sexta-feira, 22, a partir das 19h, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida ocorre no Estádio Brinco de Ouro, mas com transmissão ao vivo na tv fechada. Saiba então onde assistir Guarani x Confiança e tudo sobre o jogo de hoje.

Onde assistir Guarani x Confiança ao vivo?

O jogo do Guarani x Confiança hoje, 22/10, não terá transmissão da TV aberta. No entanto o torcedor poderá assistir a partida ao vivo pelo SporTV ou Premiere, canal pay-per-view que exibe então as partidas do campeonato.

Horário: 19 horas

Data: 22 de outubro 2021

Local: Estádio Brinco de Ouro – Campinas (SP)

Onde assistir Guarani x Confiança ao vivo: SporTV e Premiere

Como as equipes chegam para a partida?

Vindo de empate por 2 a 2 para o CRB, o Guarani busca agora o triunfo para voltar a colar no G-4 do Campeonato Brasileiro. Em sétimo na tabela, o Bugre tem 46 pontos conquistados, e está a quatro do G-4. Em caso de vitória, a equipe de Campinas não entra na zona de classificação para a Série A, mas pode encostar na briga.

Por outro lado, a equipe do Confiança segue na penúltima posição da tabela. No entanto, a equipe sergipana vem de dois triunfos consecutivos, que fizeram o clube manter a esperança de evitar o rebaixamento. Com 28 pontos, o Gigante Azulino está a seis do primeiro time fora do Z-4 e uma nova vitória pode fazer a equipe subir na tabela.

Qual a provável escalação do jogo?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 19h, a bola rola para o jogo do Guarani x Confiança, que o torcedor pode assistir ao vivo na tv fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Guarani: Rafael Martins; Mateus Ludke, Thales, Ronaldo Alves e Bidu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Régis; Bruno Sávio, Júlio César e Júnior Todinho.

Confiança: Rafael Santos; Jonathan Bocão, Nirley, Adalberto e João Paulo; Madison, Jhemerson, Álvaro e Ítalo; Willians Santana e Lohan.

O torcedor pode assistir o jogo do Guarani x Confiança ao vivo hoje, mas pelo SporTV e Premiere, pay-per-view da primeira e segunda divisão do futebol brasileiro.

