Onde assistir Guarani x Vila Nova ao vivo e horário Série B do Brasileirão

Buscando os três pontos para escapar da zona de rebaixamento, Guarani e Vila Nova se enfrentam nesta quinta-feira, 2 de junho, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Pela décima rodada da Série B do Brasileirão, saiba onde assistir Guarani x Vila Nova ao vivo hoje.

Onde assistir Guarani x Vila Nova ao vivo?

O jogo entre Guarani e Vila Nova hoje será transmitido ao vivo no SporTV e Premiere, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília, na Série B do Campeonato Brasileiro.

Disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, os canais do SporTV e também Premiere exibem as emoções do confronto nesta quinta-feira para todos os estados do Brasil.

O pay-per-view também disponibiliza as imagens do confronto através da plataforma online no celular, tablet, smart TV ou até no computador.

Informações do jogo Guarani x Vila Nova hoje:

Data: 02/06/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, em São Paulo

Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima

Onde assistir: SporTV e Premiere

Como estão as equipes de Guarani e Vila Nova?

Na lanterna da Série B, o Guarani precisa suar a camisa nesta quinta-feira para buscar os três pontos e consequentemente escapar da zona de rebaixamento. Com apenas 8 pontos, com uma vitória, cinco empates e três derrotas, o elenco tem cinco partidas sem vencer seguidas.

Do outro lado, o Vila Nova coleciona 9 pontos, também na zona de rebaixamento em 19º lugar. Também com apenas uma vitória, seis empates e duas derrotas, o elenco goiano pode escapar da degola se contabilizar os três pontos e dessa maneira subir na tabela.

Escalação do Guarani: Mauricio Kozlinski; Eliel, Ronaldo Alves, Ernando, Diogo Mateus; Silas, Madison, Giovanni Augusto, Bruno José; Yago César e Lucão. Técnico: Marcelo Chamusca

Escalação do Vila Nova: Tony Batista; Alex da Silva, Alisson, Renato, Bruno Collaço; Rafael Victor, Pablo Roberto, Matheuzinho, Wagner, Dyego; Daniel Amorim. Técnico: Dado Cavalcanti

Último jogo Guarani x Vila Nova

As equipes de Guarani e Vila Nova se enfrentaram pela última vez em 13 de março de 2022, pela segunda fase da Copa do Brasil na temporada atual.

Por 2 x 2, os times empataram no tempo regulamentar com gols de Giovanni Augusto, dois gols, e Renato e Arthur Rezende para os goianos. Com a igualdade no placar, os times disputaram o empate, vitória do Vila Nova.

Confira como foi a última partida entre os times.