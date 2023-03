Saiba como assistir ao jogo do Brasileirão sub 20 hoje. Foto: Reprodução Henrique Lima / BFR

Confronto pelo Brasileirão sub 20 será transmitido ao vivo na TV paga e no serviço de streaming

Onde assistir Internacional x Botafogo sub 20 hoje no Brasileirão (28/03)

Pela quinta rodada do grupo A no Brasileirão sub 20, o duelo entre Internacional x Botafogo será disputado nesta terça-feira, no Estádio Cristo Rei, no Rio Grande do Sul, às 18h (Horário de Brasília). O confronto será transmitido ao vivo na televisão paga.

O Inter vem de empate com o Fluminense, enquanto o Fogão perdeu para o Atlético Mineiro fora de casa.

Assistir Internacional x Botafogo sub 20 hoje

O jogo do Internacional x Botafogo hoje será transmitido no SporTV e GloboPlay nesta terça-feira. Nenhum canal da televisão aberta vai exibir o duelo do Brasileirão sub-20.

Quem é assinante da TV paga pode acompanhar o embate do conforto do sofá de casa. É só ligar o canal e curtir a partida ao vivo. Entre em contato com o seu operador para adquirir a emissora esportiva na programação.

Para quem não o canal pago em casa, dá para assistir no GloboPlay, plataforma de streaming. Acesse o aplicativo e procure os canais ao vivo.

Dois pontos separam os times na classificação do grupo A

Vinte equipes jogam a primeira fase do Brasileirão sub 20, divididos em dois grupos de dez cada. Botafogo e Internacional estão no grupo A ao lado de outros elencos do futebol.

O Inter tem 6 pontos em 7º lugar, enquanto o Glorioso tem 4 em 8º lugar na parte de baixo da tabela. A vitória nesta terça-feira poderá recolocar o time na parte de cima.

Confira a classificação atualizada do grupo A até o início da quinta rodada.

GRUPO A

1 Flamengo - 9 pontos

2 Cuiabá - 8 pontos

3 Corinthians - 7 pontos

4 América MG - 6 pontos

5 Atlético MG - 6 pontos

6 Ceará - 6 pontos

7 Internacional - 6 pontos

8 Botafogo - 4 pontos

9 Fluminense - 3 pontos

10 RB Bragantino - 0 pontos

Quem é o artilheiro do Brasileirão sub 20?

Até o início da quinta rodada, Daniel da Silva, do Palmeiras, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro na categoria de base. O jogador marcou quatro gols.

Em segundo lugar vem Gabriel, do São Paulo, Ronaldo, do Grêmio, e Luis Fernando Santos, do Cruzeiro, com três gols cada.

No Botafogo e Inter, os atletas possuem apenas um gol cada na classificação.

