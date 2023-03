O São Bernardo é campeão da Taça Independência 2023 após vencer o Mirassol nos pênaltis por 4 x 2 neste domingo, 26 de março. A grande final ocorreu no estádio Primeiro de Maio, no ABC Paulista.

Após o tempo regular no 0 x 0, os clubes foram disputar os pênaltis e o Bernô superou o adversário. Neste ano, o troféu é em homenagem ao Rei Pelé.

Fernando Neto, jogador que converteu o pênalti que deu o título pro São Bernardo, destacou a importância da taça para a equipe.

“Estou muito feliz. O título é muito importante pro clube. Eu fui coroado com esse quinto pênalti, pude converter e é uma felicidade enorme. Tá todo mundo de parabéns”.

O técnico Márcio Zanardi também elogiou o empenho do time durante a competição.

“É um sentimento de alegria, chegar em um torneio e ser campeão, isso é muito importante. A gente sabe que fez um campeonato muito bacana, o clube é merecedor desse título, então tô muito feliz, tudo deu certo”

FICHA TÉCNICA SÃO BERNARDO - Alex Alves; Hélder (Romércio), Matheus Salustiano e Rafael Vaz (Fernando Neto); Jeferson, Rodrigo Souza, Romisson (Henrique Lordelo) e Arthur Henrique (Eduardo Diniz); Léo Jabá, Matheus Régis (Felipe Marques) e João Carlos. Técnico: Márcio Zanardi.

O que é a Taça Independência?

A Taça Independência é o antigo Troféu do Interior. Este ano, a Federação Paulista de Futebol decidiu alterar o nome para dar uma nova cara ao torneio secundário do estadual.

Como o torcedor já sabe, os dois primeiros de cada grupo avançam para as quartas de final do Paulistão. Enquanto isso, os times com as melhores posições na classificação geral se classificam. A única regra do torneio é que times da Série A do Brasileirão, como o Santos, não podem jogar. Esta é a oportunidade para dar espaço para elencos menores.

Além do nome, o campeão da Taça Independência também não garante mais a vaga na Copa do Brasil.

Em 2023, disputaram as equipes de Guarani, Portuguesa, Santo André e Inter de Limeira nas quartas de final. Depois, na semifinal entraram São Bernardo e Mirassol. A Taça é realizada em quartas de final, semifinal e a final.

A final entre Mirassol e São Bernardo reúne os vencedores da semifinal. O primeiro venceu o Guarani enquanto o segundo derrotou a Inter de Limeira.

O campeão fatura R$ 400 mil de premiação, enquanto o vice leva R$ 200 mil.

Na temporada passada os times também embolsaram a premiação em dinheiro. No entanto, os valores não foram divulgados pela Federação Paulista de Futebol. Este ano, entretanto, o torneio mudou de Troféu do Interior para Taça Independência.

Para o campeão, medalhas douradas e a taça também serão entregues. Já para o time que terminar em segundo, medalhas em prata serão distribuídas.

É O TIGRE DO ABC! 🏆🐯

O São Bernardo é o campeão da Taça Independência!#FutebolPaulista #TaçaIndependência pic.twitter.com/xuqTcDNxzJ — Paulistão (@Paulistao) March 26, 2023

COM INFORMAÇÕES DO FABRIZIO DELLE*