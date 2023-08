Onde assistir Ituano x Criciúma ao vivo na Série B do Brasileirão - 19/08

O confronto entre Ituano x Criciúma neste sábado, 19 de agosto, coloca equipes com objetivos bem diferentes na reta final da temporada. O Estádio Novelli Júnior, em Itu, recebe a partida válida pela 24ª rodada da Série B do Brasileirão, com início às 17h, horário de Brasília.

Transmissão Ituano x Criciúma ao vivo

A Band transmite na TV aberta o jogo do Ituano x Criciúma às 17h, horário de Brasília, para o interior de São Paulo e o estado de Santa Catarina de maneira gratuita. Dá para assistir de graça no site da emissora, no Bandplay e também no canal pago Premiere em qualquer lugar do Brasil.

O Ituano é o 14º colocado na classificação com 26 pontos e não perde um jogo há quatro rodadas. A vitória neste sábado deixa o clube paulista próximo da parte de cima da classificação, mas sem brigar pelo acesso. O Estádio Novelli Júnior tem capacidade para receber 18 mil pessoas.

O Criciúma é o quinto e tem 41 pontos, vindo de vitória por 2-0 contra o Londrina, em casa. O desafio é vencer o Ituano e pular para o terceiro lugar para tomar a vaga do acesso até a elite do Brasileirão.

Horário: 17h (De Brasília)

Local: Estádio Novelli Júnior, em Itu

Onde assistir: Band, site da Band, Bandplay e Premiere

Como assistir a Série B no site da Band de graça?

A Rede Bandeirantes disponibiliza ao público a programação com imagens da emissora também no site e no Bandplay de forma gratuita. Como é um canal aberto não precisa pagar nada para assistir ou compartilhar, só tem que se cadastrar no site.

Porém, lembre-se que só quem está no interior de São Paulo ou no estado de Santa Catarina é que poderá acompanhar a partida entre Ituano x Criciúma no site da Band de graça.

Opção 1) Acesse www.band.com.br, clique em 'Ao vivo' no menu superior e escolha o ícone da Band. Em seguida, digite o seu email caso já tenha ou então se cadastre rapidamente sem pagar nada. Retorne ao player e assista ao vivo a programação.

Opção 2) Vá no site www.bandplay.com, clique em 'Entrar' localizado no alto da página, digite o seu login ou vá na opção 'criar conta'. Siga o passo a passo, retorne ao menu principal e escolha a opção 'Ao vivo', depois clique no logo da Bandeirantes e pronto.

Classificação da Série B do Brasileirão atualizada

Acompanhe a tabela de classificação após os dois jogos de ontem na 24ª rodada.

1 Vitória - 47 pontos

2 Sport - 45 pontos

3 Novorizontino - 42 pontos

4 Vila Nova - 42 pontos

5 Criciúma - 41 pontos

6 Guarani - 40 pontos

7 Juventude - 39 pontos

8 Atlético GO - 37 pontos

9 Mirassol - 36 pontos

10 Ceará - 33 pontos

11 Botafogo SP - 33 pontos

12 CRB - 29 pontos

13 Ponte Preta - 27 pontos

14 Ituano - 26 pontos

15 Sampaio Corrêa - 24 pontos

16 Avaí - 22 pontos

17 Tombense - 20 pontos

18 Londrina - 19 pontos

19 Chapecoense - 19 pontos

20 ABC - 14 pontos

