Onde assistir Ituano x Criciúma hoje (02/07): horário e transmissão

Com transmissão ao vivo para todo o Brasil, onde assistir Ituano x Criciúma hoje? Neste sábado, 2 de julho, as equipes disputam os três pontos a partir das 16h (Horário de Brasília), no Estádio Doutor Novelli Junior, na cidade de Itu. Jogando pela décima sexta rodada da Série B do Brasileirão, descubra onde assistir o jogo de hoje.

Os paulistas venceram o Guarani na última rodada, enquanto os catarinenses empataram com o Náutico fora de casa, na rodada do meio da semana.

Onde assistir Ituano x Criciúma hoje?

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Onde assistir Ituano x Criciúma: SporTV, Premiere e Globo Play

Arbitragem: Diego Pombo Lopez / VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior

O SporTV, Premiere e Globo Play transmite o jogo do Ituano x Criciúma hoje, sábado em 2 de julho, pela rodada do Brasileirão da Série B, a partir das 16h (Horário de Brasília).

Sem transmissão no canal aberto, o jogo deste sábado só vai passar entre as operadoras de TV por assinatura, já que SporTV e Premiere só estão disponíveis neste meio. Para adquirir o pay-per-view, o torcedor deve acessar o site oficial do produto e obter os pacotes entre os valores de R$59,90 ao mês até R$89,90.

Para o Globo Play, serviço de streaming, transmite as imagens através da plataforma do celular, tablet, computador e smart TV.

SPORTV:

SKY: 39 (439 no HD)

CLARO TV: 39 (539 no HD)

VIVO TV HD: 39, 539, 339 (Intelsat 34) e 819 no HD

OI TV: 39

PREMIERE:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

Provável escalação do Ituano x Criciúma:

Escalação do Ituano: José Guilherme Pegorari; Mário Sergio, Bernardo Schappo, Rafael Pereira, Lucas Vinicius Dias, Pacheco; Kaio, Caique, Gerson Magrão; Aylon e Papagaio. Técnico: Mazola Júnior

Escalação do Criciúma: Gustavo; Marcelo Hermes, Kadu Ribeiro Durval, Rodrigo Fagundes, Claudio Coelho Salvático; Léo Costa, Rômulo da Silva, Arilson Carlos Alves Baptista; Lucas Xavier, Dantas e Mateus. Técnico: Claudio Tencati

Como estão as equipes na temporada?

O Ituano conseguiu retomar o bom desempenho na Série B, logo após conquistar três resultados positivos nas últimas semanas. Sem jogar outras competições na temporada, o elenco paulista vem de vitória em cima do Guarani, subindo para a 14ª posição com 17 pontos, contabilizando quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

Com o objetivo principal de escapar da zona de rebaixamento, o time marcou 15 gols e tomou catorze até aqui.

Por outro lado, o Criciúma tem colecionado bons resultados dentro e fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro, enquanto ocupa a 7ª posição com 20 pontos. Durante a semana, o grupo catarinense empatou com o Náutico e, com esse placar, subiu para cinco vitórias, cinco empates e cinco derrotas então.

A campanha do Criciúma contabiliza dezesseis tentos marcados, enquanto sofreu catorze dentro e fora de casa, com o principal objetivo de chegar ao G4 da competição e quem sabe brigar pelo acesso.

Quais são os jogos do Brasileirão Série B hoje:

Pela décima sexta rodada da Série B do Brasileirão, quatro jogos vão acontecer neste sábado. O destaque vai para o encontro de Náutico e Novorizontino, além do duelo pelos três pontos entre CRB e Guarani.

Dessa maneira, saiba quais são os jogos de hoje.

Londrina x CSA – 11h

Ituano x Criciúma – 16h

Náutico x Novorizontino – 18h30

CRB x Guarani – 20h30

