Onde assistir Ituano x Londrina ao vivo e horário hoje (16/07)

O torcedor quer saber onde assistir Ituano x Londrina hoje, confronto válido pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, 16 de julho, as equipes se enfrentam no Estádio Municipal Doutor Novelli Junior, em Itu, a partir das 11h (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo para todo o país.

Os anfitriões buscam os três pontos para escaparem da zona de rebaixamento, enquanto o time paranaense continua sonhando com a possibilidade de entrar para o G4 da competição.

Onde assistir Ituano x Londrina hoje?

Os canais do SporTV e Premiere e o Globo Play transmitem o jogo do Ituano e Londrina hoje, a partir das 11h (Horário de Brasília), neste sábado pela rodada da Série B do Brasileirão.

Sem transmissão pela televisão aberta, o jogo de abertura na rodada deste sábado só vai passar no SporTV e Premiere, canais disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura. O pay-per-view é um pacote de canais de futebol disponível por valor extra na mensalidade.

O Globo Play, serviço de streaming, é o responsável por retransmitir as imagens do confronto para assinantes através do celular, tablet, computador ou smart TV.

Horário: 11h (Horário de Brasília)

Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli / VAR: Daniel Nobre Bins

Como chegam Ituano e Londrina para o jogo de hoje?

O Ituano é o segundo time fora da zona de rebaixamento da Série B do Brasileirão. Em 15º lugar com 18 pontos conquistados, o elenco paulista tem quatro vitórias, seis empates e sete derrotas. Na última rodada, o grupo perdeu para o Sampaio Corrêa por 2 a 0, no Castelão de São Luís. Agora, o principal objetivo do grupo é retomar o bom desempenho, já que não vence há três rodadas de 17 jogos disputados.

Por outro lado, o Londrina contabiliza 22 pontos em dezessete jogos disputados, ocupando a 11ª posição na tabela do Brasileirão da Série B. O grupo paranaense vem de derrota para o Sport na última rodada da competição por 2 a 0, jogando na Ilha do Retiro, em Pernambuco. Mesmo com o resultado negativo, a equipe do Londrina mantém o desempenho regular com dezoito gols marcados e dezenove sofridos até aqui.

Quem é o artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B?

Lucca, da Ponte Preta, é o artilheiro do Brasileirão Série B neste momento com 9 gols marcados. O atacante vem em boa fase na temporada para garantir a liderança na artilharia do torneio.

Em segundo vem Gabriel Poveda, do Sampaio Corrêa, com 8 gols, e depois Diego Souza, do Grêmio, com 7.

A artilharia do campeonato nada mais é do que quem faz mais gols em toda a competição. O jogador que fizer mais gols ao fim da temporada leva o título de artilheiro.

Classificação da Série B do Brasileirão 2022

Vinte equipes jogam a segunda divisão do Campeonato Brasileiro em 38 rodadas por turno e returno. O principal objetivo aqui é conquistar o acesso até a elite do futebol.

Ao fim do campeonato, os quatro primeiros avançam para a Série A, enquanto os quatro últimos são rebaixados para a terceira divisão do futebol brasileiro.

1 Cruzeiro – 38 pontos

2 Vasco – 34 pontos

3 Bahia – 30 pontos

4 Grêmio – 29 pontos

5 Sport – 26 pontos

6 Tombense – 25 pontos

7 Criciúma – 23 pontos

8 Novorizontino – 23 pontos

9 CRB – 23 pontos

10 Sampaio Corrêa – 22 pontos

11 Londrina – 22 pontos

12 Brusque – 20 pontos

13 Operário – 20 pontos

14 Ituano – 18 pontos

15 Chapecoense – 18 pontos

16 Ponte Preta – 18 pontos

17 Náutico – 18 pontos

18 Guarani – 17 pontos

19 CSA – 16 pontos

20 Vila Nova – 13 pontos

