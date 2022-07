Próximo jogo do Corinthians no Brasileirão 2022 é contra Ceará

O próximo jogo do Corinthians no Brasileirão vale a liderança. Com um ponto a menos que o Palmeiras, atual líder, a equipe alvinegra enfrenta o Ceará no fim de semana e, se vencer, pode ser o novo comandante da primeira divisão. Confira a rodada e saiba todos os detalhes do próximo jogo do Timão.

Próximo jogo do Corinthians no Brasileirão 2022

O próximo jogo do Corinthians vai ser contra o Ceará no sábado, 16 de julho, a partir das 21h (Horário de Brasília), na Arena do Castelão, em Fortaleza, válido pela 17ª rodada do Brasileirão.

Ocupando a segunda posição com 29 pontos, o Corinthians tem a oportunidade de assumir a liderança da competição mesmo que provisoriamente se vencer e o Palmeiras perder na rodada. O alviverde vem de eliminação na Copa do Brasil e vai jogar contra o Cuiabá na segunda-feira.

No último domingo, 10 de julho, o Timão venceu o Flamengo por 1 a 0, jogando em casa na Neo Química Arena. Com o resultado positivo, o alvinegro assumiu a vice-liderança.

O jogo contra o Ceará no sábado vai passar no Premiere, disponível em operadoras de TV por assinatura como canal, e também online na plataforma do Globo Play para celular, tablet, computador e smart TV.

Rival: Ceará

Data: Sábado, 16/07

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará

Onde assistir: Premiere e Globo Play

Histórico de Corinthians x Ceará

Corinthians e Ceará já se enfrentaram 27 vezes, de acordo com o portal Meu Timão.

O Timão é quem tem a vantagem no confronto com 13 vitórias, nove empates e cinco triunfos para o elenco cearense, incluindo embates no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e a Copa Conmebol.

A última vez que se enfrentaram aconteceu em 25 de novembro de 2021, pela rodada do Brasileirão onde o Ceará venceu por 2 a 1, com gols de Vinícius e Yony González, enquanto Róger Guedes descontou, jogando na Arena Castelão.

Em toda a história do duelo foram 61 gols marcados, com 38 para o Corinthians e 23 para o Ceará. Já a maior goleada do elenco alvinegro em cima do cearense aconteceu em 22 de outubro de 1986, sob o placar de 4 a 0.

Agora, o próximo jogo do Corinthians no Brasileirão 2022 contra o Ceará promete ser equilibrado, onde as equipes protagonizam bom desempenho.

Campanha do Corinthians em 2022

O bom desempenho do Timão anima o torcedor para o próximo jogo, contabilizando oito vitórias, cinco empates e três derrotas no Brasileirão, com dezoito gols e catorze sofridos.

Na Libertadores, o Corinthians terminou em segundo lugar no grupo E com 9 pontos, com duas vitórias, três empates e uma derrota. O time venceu o Deportivo Cali e Boca Juniors. Nas oitavas, superou o Boca Juniors nas oitavas de final em disputa de pênaltis.

Na Copa do Brasil, superou a Portuguesa do Rio de Janeiro na terceira fase e depois o Santos nas oitavas de final.

Confira como foi a disputa de pênaltis entre Boca Juniors e Corinthians.

