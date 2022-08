Onde assistir Ituano x Novorizontino ao vivo hoje (19/08)

Equipes disputam a 25ª rodada da Série B do Brasileirão nesta sexta-feira, com transmissão ao vivo

Com apenas um ponto de diferença, Ituano e Novorizontino disputam a 25ª rodada da Série B do Brasileirão nesta sexta-feira, 19 de agosto, a partir das 19h (Horário de Brasília). Jogando no Estádio Municipal Doutor Novelli Junior, em Itu, confira onde assistir Ituano x Novorizontino ao vivo pela TV e online.

O Ituano vem de derrota para o Bahia na última rodada com 30 pontos na 12ª posição. Já o Novorizontino aparece em 11º lugar com 31 pontos, vindo de vitória diante do Criciúma.

Onde assistir Ituano x Novorizontino hoje

O jogo do Ituano e Novorizontino terá transmissão do SporTV e Premiere, a partir das sete da noite (horário de Brasília).

Sem qualquer tipo de transmissão pela TV aberta, os canais do SporTV e Premiere possuem exclusividade nos direitos de imagens da Série B do Brasileirão, responsáveis pela transmissão do jogo desta sexta-feira. Os canais, no entanto, só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura.

O pay-per-view Premiere pode ser adquirido pelo torcedor por valor extra na mensalidade, com planos que vão de R$ 59,90, até R$ 89,90.

Já o GloboPlay, serviço de streaming para acompanhar a partida online pelo celular, tablet, computador ou smart TV, pode ser encontrado pelos valores de R$24,90 até R$86,90.

Quantos times se classificam para Série A?

Quatro times se classificam para a Série A do Brasileirão. Ao fim da temporada, os quatro primeiros se garantem na elite do futebol brasileiro para disputarem a primeira divisão. Não há um número exato de qual é a pontuação que o time precisa fazer para subir de divisão.

O Ituano vem na 12ª posição com 30 pontos, somando sete vitórias, nove empates e oito derrotas, enquanto marcou 27 gols e sofreu 25, número que mostra a regularidade do elenco. O aproveitamento é de 41% pela campanha, com quatro vitórias, duas derrotas e cinco empates como mandante. Se vencer nesta sexta, não alcança o G4.

Já o Novorizontino, que disputa a Série B pela primeira vez, ocupa a 11ª posição com 31 pontos, apenas um a mais do que o rival de hoje. São oito vitórias, sete empates e nove derrotas na temporada, com 26 gols marcados e 29 sofridos dentro e fora de campo, com aproveitamento de 43%. O número é um pouco maior do que o rival, mas não da o favoritismo ao grupo do interior paulista.

Jogos de hoje, sexta-feira:

Além do jogo entre Ituano e Novorizontino, a agenda nesta sexta-feira também conta com uma longa programação de confrontos no futebol nacional e também internacional. Por isso, o torcedor deve ficar atento com todos os confrontos que tem para assistir.

Confira os principais jogos de hoje.

Série B do Brasileirão

Ituano x Novorizontino – 19h (SporTV e Premiere)

Náutico x Vila Nova – 21h30 (SporTV e Premiere)

Brasileirão Sub 20

Athletico PR x São Paulo – 15h30 (SporTV e Premiere)

Copa Paulista

Lemense x Desportivo Brasil – 19h (Eleven Sports e Paulistão Play)

Campeonato Espanhol

Espanyol x Rayo Vallecano – 15h

Sevilla x Real Valladolid – 17h

Campeonato Alemão

Borussia Monchengladbach x Hertha Berlin – 15h30

Campeonato Francês

Lyon x Troyes – 16h

Campeonato Português

Estoril x Rio Ave – 16h15

Leia também: Corinthians classificado vai enfrentar quem na semifinal da Copa do Brasil