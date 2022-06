Onde assistir Ituano x Ponte Preta ao vivo, horário e escalação (07/06)

Equipes estão na zona de rebaixamento procurando escapar do fantasma do rebaixamento neste momento

Tentando escapar da zona de rebaixamento, a Ponte Preta visita o Ituano nesta terça-feira, 7 de junho, em busca dos três pontos pela décima primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com a bola rolando às 20h30 (Horário de Brasília), o jogo será no Estádio Municipal Doutor Novelli Junior, em Itu. Dessa maneira, saiba onde assistir Ituano x Ponte Preta ao vivo.

Onde assistir Ituano x Ponte Preta hoje?

A partida entre Ituano x Ponte Preta hoje na Série B do Brasileirão vai passar ao vivo no Premiere.

Pelo formato de canal na TV, o pay-per-view está disponível aos assinantes de operadoras por assinatura em todos os estados do Brasil. O torcedor precisa ter a assinatura do programa em sua rede por valor extra em sua mensalidade ao fim do mês.

Se preferir, pode acompanhar online através dos aplicativos para celular, tablet, computador e até mesmo na smart TV, também pelo Globo Play.

Informações do jogo Ituano x Ponte Preta hoje:

Data: 07/06/2022

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal Doutor Novelli Junior, em Itu.

Arbitragem: Jean Pierre Gonçalves

Onde assistir: Premiere

Ituano e Ponte Preta na Série B do Brasileirão

Sem vencer por cinco rodadas, o Ituano entra em estado de alerta durante a Série B do Brasileirão. Jogando em sua casa nesta terça-feira, o elenco paulista promete se esforçar ao máximo em busca dos três pontos para se afastar do rebaixamento e buscar a parte de cima da tabela. Neste momento, aparece em 16º com 10 pontos.

Do outro lado, a Ponte Preta vem na 19ª posição com apenas 9 pontos, ou seja, coleciona apenas duas vitórias desde que a temporada do torneio brasileiro começou. Também sem vencer por cinco rodadas, o elenco da Macaca deve manter a sua escalação titular hoje.

Escalação do Ituano: José Guilherme Pegorari; Roberto, Léo, Lucas Vinicius Dias, Pacheco; Lucas, Caique, Gerson Magrão, João Victor; Viera e Papagaio. Técnico: Mazola Júnior

Escalação da Ponte Preta: Caíque França; Artur, Noberto, Fabrício, Fábio Sanches; Leonardo Naldi de Matos, Ramon, Felipe Amaral Casarin; Danilo, Lucca e Echaporã. Técnico; Hélio dos Anjos

Palpite Ituano x Ponte Preta

Por se tratar de um “clássico paulista” e, especialmente, duas equipes que não estão bem na competição até aqui, o jogo desta terça-feira será equilibrado e, por isso, não tem favorito.

O empate é um resultado esperado por ambas as partes. As duas equipes precisam do resultado para escapar da parte de baixo da tabela e, mesmo com dificuldades em finalizações e qualidades em campo, prometem se esforçar ao máximo para fazer uma boa partida.

Último jogo Ituano x Ponte Preta

A última vez que as equipes de Ituano e Ponte Preta se enfrentaram aconteceu em 19 de março de 2022, na temporada atual, pela 12ª rodada da primeira fase no Campeonato Paulista.

Por 2 x 2, os times ficaram na igualdade e somaram apenas um ponto cada. Os gols foram de Ribamar, Kaio Mendes e Gerson Magrão.

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida.