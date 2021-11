Onde assistir Ituano x Tombense ao vivo e horário do jogo hoje – 20/11

Chegou o grande de dia! Neste sábado, 20, as equipes do Ituano e da Tombense se enfrentam no Estádio Novelli Junior, pelo segundo confronto da final da Série C 2021. Após o 1 a 1 na ida, tudo está aberto na decisão, marcada para às 17h. Saiba então onde assistir Ituano x Tombense ao vivo.

Transmissão de Ituano x Tombense ao vivo

O torcedor que quiser acompanhar a final da Série C 2021 pode assistir a partida pela plataforma streaming do DAZN. O serviço é pago e o valor está R$ 19,90 por mês.

Outra opção para ver em tempo real a partida entre Ituano x Tombense ao vivo é pela transmissão do canal da Band, mas que exibe o confronto apenas para parte de sua rede na TV aberta.

Data : 20 de novembro 2021

: 20 de novembro 2021 Horário : 17 horas (horário de Brasília)

: 17 horas (horário de Brasília) Local : Estádio Novelli Junior – Itu (SP)

: Estádio Novelli Junior – Itu (SP) Onde assistir jogo do Ituano x Tombense hoje: DAZN e Band

Quem vencer, é campeão!

Na partida de ida no dia 13 de novembro, as equipes da Tombense e Ituano ficaram no 1 a 1. Everton Galdino abriu para o Carcará logo aos 5 minutos da segunda etapa, mas Igor Henrique, aos 37, empatou para o time do Galo de Itu.

Com a igualdade no placar, tudo está aberto na decisão. Quem vencer o confronto fica com o título do Campeonato Brasileiro da Série C 2021. Entretanto, caso o empate persista, a decisão será nas penalidades.

Qual a provável escalação do jogo?

Em partida que vale o título da terceira divisão, ambos os clubes não devem poupar e irão a campo com o que de melhor possuem no elenco. Veja abaixo a provável escalação do jogo entre Ituano x Tombense, que terá transmissão ao vivo para todo país?

Tombense: Felipe Garcia; David, Moisés, Roger Carvalho e Manoel; Luiz Otávio, Eduardo Neto, Jean Lucas e Edson Capa; Everton Galdino e Rubens.

Ituano: Pegorari; Pacheco, Mateus Silva e Matheus Mancini e Rhuan; Jiménez, Igor Henrique, Gerson Magrão e Bruno Lima; Tiago Marques e Fernandinho.

LEIA TAMBÉM

Final do Brasileirão Sub-20 em 2021: datas, horários e onde assistir