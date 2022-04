Onde assistir Ituano x Vila Nova ao vivo, horário e escalações (23/04)

Equipes se enfrentam neste sábado, 23 de abril, pela terceira rodada da Série B do Brasileirão

O Ituano recebe o Vila Nova a partir das 19h (Horário de Brasília), neste sábado no Estádio Municipal Doutor Novelli Junior, em Itu, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na temporada. Descubra onde assistir Ituano x Vila Nova ao vivo e todas as informações a seguir.

Com dois empates na conta, o Ituano busca a sua primeira vitória neste início de temporada na competição. Já o Vila Nova, também com dois empates, promete trazer para casa os primeiros três pontos neste sábado para se afastar da zona de rebaixamento.

Onde assistir Ituano x Vila Nova?

O jogo do Ituano e Vila Nova hoje vai passar no Premiere 6 (Pay-per-view), a partir das 19h, no horário de Brasília.

Sem transmissão em canais de TV, o Premiere é o único responsável pelos direitos de transmissão do jogo da Série B neste sábado. Se você não quer perder nenhum lance, basta sintonizar o Premiere 6 na sua TV por assinatura ou então no aplicativo.

Para assinar o pay-per-view, basta acessar o site (www.premiere.globo.com) ou aplicativo por diferentes valores. Assinantes GloboPlay também tem direito de assistir o jogo.

Ficha técnica do jogo do Ituano x Vila Nova hoje:

Data: 23/04/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal Doutor Novelli Junior, em Itu

Arbitragem: Denis da Silva Ribeiro Serafim

Onde assistir: Premiere 6

Escalação do Ituano x Vila Nova

O elenco do Ituano, comandado por Mazola Júnior, segue sem Neto Berola e Roberto, lesionados.

Do outro lado, o Vila Nova não tem novas baixas para o jogo deste sábado. Porém, resta a dúvida ao técnico Higo Magalhães sobre quais atletas optar no titular.

Escalação do Ituano:​ José Pegorari, Pacheco, Léo, Schappo, Mário Sérgio, Rafael Pereira, Kaio, Aylon, Lucas, João Victor e Papagaio

Escalação do Vila Nova: Georgemy, Alex da Silva, Donato, Renato, Formiga, Pablo Roberto dos Santos, Victor, Artur, Matheuzinho, Dyego e Andrade

Próximos jogos de Ituano e Vila Nova

Ambas as equipes estão na segunda divisão do Campeonato Brasileiro na temporada.

O elenco do Ituano não disputou sequer a primeira fase da Copa do Brasil, enquanto o Vila Nova está na terceira fase jogando contra o Fluminense.

A seguir, saiba quais são os próximos jogos de cada um dos times.

Ituano:

Sport x Ituano – Terça-feira, 26/04 às 19h (Série B do Brasileirão)

Ituano x Bahia – Sexta-feira, 29/04 às 21h30 (Série B do Brasileirão)

Vila Nova:

Vila Nova x Tombense – Terça-feira, 26/04 às 20h30 (Série B do Brasileirão)

Londrina x Vila Nova – Sexta-feira, 29/04 às 19h (Série B do Brasileirão)

