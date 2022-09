Onde assistir jogo Chapecoense x Ponte Preta hoje e horário (03/09)

Pela 28ª rodada do Brasileirão da Série C, as equipes de Chapecoense e Ponte Preta se enfrentam neste sábado

Tentando se afastar da zona de rebaixamento, a Chapecoense disputa os três pontos com a Ponte Preta pela 28ª rodada da Série B do Brasileirão, neste sábado, 03 de setembro. A partida está marcada para começar às 19h (horário de Brasília), na Arena Condá. Saiba onde assistir jogo Chapecoense x Ponte Preta hoje ao vivo.

Com aproveitamento de 35%, a Chapeconese quer fugir do rebaixamento até a terceira divisão do Brasileiro. Ocupando a 15ª posição com 29 pontos, contabiliza seis vitórias, onze empates e dez derrotas, onde tem apenas 22 gols marcados e 26 sofridos, o que mostra o desempenho regular. Como mandante, só venceu dois jogos de treze.

Do outro lado, a Ponte vem na 10ª posição da tabela com 36 pontos, colecionando nove vitórias, nove empates e nove derrotas dentro e fora de campo. Com aproveitamento de 44%, o elenco paulista também só venceu dois confrontos como visitante, o que mostra a regularidade do embate. No quesito gols, tem 25 gols marcados e 22 sofridos.

Onde assistir jogo Chapecoense x Ponte Preta hoje

O jogo da Chapecoense e Ponte Preta hoje terá transmissão do Premiere e GloboPlay a partir das 19h (horário de Brasília), diretamente da Arena Condá neste sábado, ao vivo.

Com exclusividade, o canal do Premiere é quem exibe todas as emoções da partida na Série B do Brasileirão, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura em todo o país. No entanto, somente usuários que possuem o pay-per-view em valor extra na mensalidade é que podem acompanhar ao vivo o duelo.

Não é assinante da TV fechada? Fique tranquilo torcedor, porque você ainda tem a oportunidade de acompanhar através da plataforma do GloboPlay, disponível em todos os aplicativos como celular, tablet, computador e smart TV, se o aparelho for compatível.

Para quem já é membro da plataforma, basta acessar o aplicativo, digitar o e-mail e a senha de usuários, abrir o mosaico da programação e encontrar o jogo de futebol de hoje. Mas para quem não é, aí só entrar no site www.globoplay.globo.com e, entre os valores de R$ 24,90 até R$ 86,90 por mês, ser assinante.

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Arena Condá

Arbitragem: Rodolpho Toski Marques (FIFA)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha

Últimos jogos de Chapecoense x Ponte Preta

A última partida entre Chapecoense e Ponte Preta foi em 25 de maio de 2022, na temporada atual, pelo Campeonato Brasileiro da Série B.

Válido pela 9ª rodada da competição, a partida foi realizada no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, com duas grandes equipes no páreo pelos três pontos. No primeiro tempo, ambos atacaram e buscaram de todas as formas para abrir o placar, mas nada foi necessário.

No segundo tempo, novamente nenhum dos times conseguiu marcar e, ao apito final, 0 x 0 foi o resultado do jogo.

Chapecoense e Ponte Preta já se enfrentaram por 11 oportunidades, segundo dados do portal Transfermarkt, com vantagem para a Chapecoense com 4 vitórias, 4 empates e 3 vitórias. No quesito gols, a equipe verde também leva a melhor acumulando 17 marcações e o time paulista com apenas 11 gols.

Próximos jogos:

CHAPECOENSE:

Londrina x Chapecoense – Sábado, 10/09 às 18h30 – Série B do Brasileirão

Chapecoense x CSA – Sábado, 17/09 às 11h – Série B do Brasileirão

PONTE PRETA:

Ponte Preta x Sport – Quarta-feira, 07/09 às 19h – Série B do Brasileirão

Ponte Preta x Ituano – Terça-feira, 13/09 às 21h30 – Série B do Brasileirão

