Onde assistir jogo da Chapecoense hoje x CS e horário (17/09)

Pela abertura da 30ª rodada da Série B do Brasileirão neste sábado, 17 de setembro, Chapecoense e CSA se enfrentam às 11h (Horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó. Saiba onde assistir jogo da Chapecoense hoje ao vivo e todas as informações da partida.

Ambas as equipes buscam os três pontos para se afastarem da zona de rebaixamento.

Onde assistir jogo da Chapecoense hoje ao vivo

O jogo da Chapecoense e CSA hoje na Série B vai passar no SporTV e Premiere, na TV fechada, às 11h (Horário de Brasília), além da transmissão no GloboPlay, serviço de streaming.

Com exclusividade, os canais transmitem todas as emoções da rodada neste sábado, disponíveis em todo o território brasileiro apenas em operadoras de TV por assinatura. É isso mesmo torcedor, é preciso ser assinante da TV fechada para acompanhar as emoções da partida.

O pay-per-view, entretanto, só pode ser acesso por valor extra na mensalidade, com valores entre R$ 59,90, até R$ 89,90, dependendo do pacote de canais.

Para quem prefere acompanhar online, a opção é o GloboPlay, serviço de streaming também disponível em todos os estados do país. A plataforma está disponível no aplicativo de celular, tablet, computador e smart TV. Para tornar-se membro basta acessar www.globoplay.globo.com e encontrar o pacote que deseja, com valores entre R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

Chapecoense x CSA: como vem as equipes para hoje?

A equipe da Chapecoense tem como principal objetivo nesta reta final se manter longe da zona de rebaixamento, pronta para lutar pela parte de cima da tabela em busca da permanência. Com 32 pontos, vem na 14ª posição da tabela com sete vitórias, onze empates e onze derrotas, totalizadas em 26 gols marcados e 28 sofridos.

Provável escalação da Chapecoense: Saulo; Fernando Augusto, Victor Ramos, Frazan, Mailton; Betinho, Pablo Oliveira, Marcelo Freitas; Alisson, Chrystian Amaral e Willian Popp.

Do outro lado, o CSA aparece na 16ª posição da tabela com 32 pontos, conquistados em seis vitórias, catorze empates e nove derrotas, com o segundo pior ataque da temporada em 21 gols marcados e 28 sofridos, o que demonstra a falta de desempenho e futebol em campo do grupo. Até o momento, o CSA é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com diferença de apenas um ponto para o primeiro na degola.

Provável escalação da CSA: Marcelo Carne; Igor, Lucão, Werley, Edson; Geovane, Rickson, Canteros; Barcellos, Lourenço e Elton.

Quais são os jogos da Série B do Brasileirão hoje?

Para fechar a 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, quatro partidas serão exibidas neste sábado, 17 de setembro. Na reta final da temporada, no segundo turno, os times da parte de cima da tabela buscam o acesso até a elite.

Por outro lado, na parte de baixo, os quatro times na zona da degola querem escapar do provável rebaixamento. Por isso, fique por dentro e confira todos os jogos da rodada hoje e no fim de semana.

Sport 1 x 0 Bahia

Operário 0 x 1 Guarani

Ponte Preta 1 x 1 Ituano

Vasco x Náutico

Tombense x Londrina

Novorizontino x Grêmio

Sábado

Chapecoense x CSA – 11h

Brusque x Vila Nova – 16h30

Sampaio Corrêa x Criciúma – 19h

CRB x Cruzeiro – 20h30

