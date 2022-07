Onde assistir jogo do Athletico PR hoje x Atlético GO e horário (20/07)

Onde assistir jogo do Athletico PR hoje x Atlético GO e horário (20/07)

Com transmissão ao vivo, o torcedor quer saber onde assistir jogo do Athletico PR hoje! Jogando contra o Atlético Goianiense pela décima oitava rodada do Brasileirão, a partida vai acontecer nesta quarta-feira, 20 de julho, na Arena da Baixada, em Curitiba. Com início às 19h30 (Horário de Brasília), confira onde assistir ao vivo.

Onde assistir jogo do Athletico PR hoje?

O PPV do Furacão Live a o canal do Casimiro na Twitch transmitem o jogo do Athletico PR x Atlético GO hoje, a partir das 19h30 (Horário de Brasília), pela rodada do Brasileirão nesta quarta-feira.

Sem transmissão pela TV, o torcedor só acompanhar o jogo de hoje através do pay-per-view do Furacão Live, disponível para sócios e assinantes avulsos. O serviço está disponível pelo site (furacaolive.com.br) por valores diferentes ao mês.

De graça, o canal do Casimiro na Twitch também vai transmitir o jogo do Furacão hoje. Basta acessar o canal na plataforma de vídeos, se inscrever e aí curtir online.

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

Onde assistir jogo do Athletico PR hoje: Twitch e PPV Furacão Live

Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (FIFA) / VAR: Adriano de Assis Miranda

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

post_content

Sob o comando do técnico Felipão, o Athletico faz uma campanha extraordinária. Ocupando a 6ª posição com 28 pontos, o elenco paranaense se mantém como forte candidato para alcançar a liderança. Contabilizando oito vitórias, quatro empates e cinco derrotas, o grupo tem 20 gols marcados contra 17 sofridos, o que mostra a regularidade dentro de campo. Na última rodada ficou no empate com o Inter sem gol.

Do outro lado, o Atlético Goianiense precisa dos três pontos para escapar da zona de rebaixamento. Em 18º lugar com 17 pontos, contabiliza quatro vitórias, cinco empates e oito derrotas, ou seja, corre o sério risco de ser rebaixado até a segunda divisão. No total, o elenco comandado por Jorginho só fez 17 gols, enquanto tomou dentro e fora de casa 23 gols, o que preocupa a torcida.

Na última rodada, o Atlético perdeu para o Fortaleza dentro de casa por 1 a 0.

post_content

Quais são os jogos do Brasileirão 2022 hoje

Sete jogos serão realizados nesta quarta-feira, 20 de julho, pela décima oitava rodada do Brasileirão. O destaque fica para o encontro de Internacional e São Paulo, além do duelo entre Flamengo e Juventude realizado em Brasília, no Estádio Mané Garrincha.

Disputado em pontos corridos, o Campeonato Brasileiro apresenta 38 rodadas onde, ao fim da temporada, o primeiro lugar será declarado o campeão. Além disso, os quatro últimos serão rebaixados para a segunda divisão.

Confira todos os jogos do Brasileirão hoje.

Ceará x Avaí

Quarta-feira (20/07): – onde assistir jogo do Athletico PR hoje

RB Bragantino x Fortaleza – 19h

Goiás x Fluminense – 19h

Athletico PR x Atlético GO – 19h30

Flamengo x Juventude – 20h30

Internacional x São Paulo – 20h30

Santos x Botafogo – 21h30

Corinthians x Coritiba – 21h30

Quinta-feira (21/07): – Onde assistir jogo do Athletico PR hoje

Cuiabá x Atlético MG – 19h

América MG x Palmeiras – 20h

post_content

+Quantas figurinhas tem o álbum da Copa 2022 e quanto custará

post_content