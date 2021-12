Onde assistir jogo do Atlético-GO x Flamengo hoje e horário – 09/12

A bola vai rolar nesta quinta-feira, 09/12, em confronto válido pela última rodada do Brasileirão entre Atlético-GO e Flamengo, a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Antônio Acciolyo. Dessa maneira, confira onde assistir ao jogo do Flamengo hoje ao vivo tanto pela TV como no online.

Onde assistir o jogo do Atlético-GO x Flamengo hoje: O canal Premiere, disponível somente em operadoras de TV paga e por assinatura, vai transmitir o jogo desta quinta-feira ao vivo pela última rodada do Brasileirão em 2021.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly, cidade de Goiânia, no Brasil

TV: Premiere

LiveStream: Premiere pelo aplicativo ou site (www.premiere.globo.com) disponível por assinatura

Ocupando a 9ª posição com 50 pontos, o Atlético Goianiense está livre do rebaixamento. Agora, o elenco briga pela vaga na Libertadores e, por isso, precisa carimbar os três pontos nesta quinta-feira de qualquer maneira. Se não vencer ou até mesmo empatar, aí tem que torcer por tropeõs de América, Fluminense e até o Bragantino.

Do outro lado, o Flamengo é o vice-campeão do Brasileirão com 71 pontos. Dessa maneira, o elenco carioca só entra em campo hoje para cumprir tabela, isto é, não brigar por mais nada já que já está classificado para a Copa Libertadores do ano que vem. Sob o comando de Renato Gaúcho, o rubro-negro não fez uma boa temporada, uma vez que perdeu a corrida pelo título para o Galo.

Escalação de Atlético-GO e Flamengo:

O técnico Marcelo Cabo continua sem João Paulo e Zé Roberto, lesionados. Já o Flamengo deve entrar em campo com os reservas, já que não briga por mais nada.

Atlético-GO: Fernando Miguel; Arthur Henrique, Eder, Oliveira, Igor Aquino; Willian Maranhão, Rickson, Baralhas, Marlon Freitas, Janderson; Montenegro

Flamengo: Hugo; Wesley, Bruno Viana, Léo Pereira, Renê; Piris, João Gomes, Lázaro; Matheus, Thiaguinho, Vitor

Relembre como foi a partida no primeiro turno entre Atlético-GO e Flamengo.

Rodada 38 do Brasileirão 2021: o que está em jogo no último dia?