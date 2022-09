Onde assistir jogo do Bahia hoje ao vivo? Transmissão e horário (8/9)

Vice-líder da Série B do Brasileirão, o Bahia enfrenta o Criciúma nesta quinta-feira, 8 de setembro, pela 29ª rodada da competição. A partida acontece no Estádio Heriberto Hulse, às 19h (Horário de Brasília). Saiba onde assistir jogo do Bahia hoje ao vivo e as informações da partida.

Onde assistir jogo do Bahia hoje ao vivo?

O jogo do Bahia hoje vai passar no SporTV e Premiere, às 19h (Horário de Brasília). Além disso, a partida também será transmitida no GloboPlay, serviço de streaming para assinantes.

Com exclusividade, a partida será transmitida apenas entre os canais ao vivo nesta quinta-feira, disponíveis em operadoras de TV por assinatura. O Premiere, entretanto, precisa ser adquirido por valor extra na mensalidade entre R$ 59,90, até R$ 89,90.

Para quem prefere acompanhar pelo celular, o serviço de streaming GloboPlay está disponível para assinatura tanto no aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV, disponível em diferentes pacotes entre R$ 24,90 até R$ 86,90. A programação dispõe de filmes, séries, novelas e canais.

Criciúma x Bahia

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma

Arbitragem: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA)

VAR: Wagner Reway

Rodada: 29ª do Campeonato Brasileiro da Série A

Onde assistir jogo do Bahia hoje: SportV, Premiere e GloboPlay

Criciúma e Bahia no Brasileirão na Série B

Sem perder por quatro rodadas seguidas, o Criciúma vem na 9ª posição com 38 pontos, conquistados em nove vitórias, onze empates e oito derrotas, com aproveitamento de 45% na campanha. Como mandante, o elenco catarinense tem sete triunfos, quatro empates e três derrotas dentro de sua casa. Por isso a vitória nesta quinta-feira é importante se quiser brigar pela parte de cima da tabela.

Fique de olho em: Caio Dantas, Fellipe Mateus e Marcelo.

Se o Criciúma vencer: Equipe sobe para o 6º lugar na tabela

Do outro lado, o Bahia segue na vice-liderança com 50 pontos, contabilizando quinze vitórias, cinco empates e oito derrotas com 33 gols marcados e 18 sofridos dentro e fora de casa. Com aproveitamento de 59%, o grupo do Bahia pode garantir maior vantagem na segunda posição e lutar pelo acesso até a elite do Brasileirão.

O time do Bahia é o segundo colocado na lista de melhores ataques, além da terceira melhor defesa.

Fique de olho em: Jacaré, Ricardo Goulart e Davó.

Se o Bahia vencer: Bahia continua na vice-liderança e abre vantagem diante dos adversários

Últimos jogos de Criciúma e Bahia:

CRICIÚMA:

Criciúma 2 x 0 Grêmio – Terça-feira, 30/08 – Brasileirão da Série B

Cruzeiro 1 x 1 Criciúma – Domingo, 04/09 – Brasileirão da Série B

BAHIA:

Ponte Preta 2 x 0 Bahia – Quarta-feira, 31/08 – Brasileirão da Série B

Bahia 3 x 1 Tombense – Sábado, 03/09 – Brasileirão da Série B

Veja como foi a última partida do Bahia no Brasileirão da Série B, com o vídeo do portal GE.

Próximos jogos:

CRICIÚMA:

Club Atlético Catarinense x Criciúma – Domingo, 11/09 às 15h – Campeonato Catarinense Série B

Sampaio Corrêa x Criciúma – Sábado, 17/09 às 19h – Campeonato Catarinense Série B

BAHIA:

Sport x Bahia – Segunda-feira, 12/09 às 20h – Brasileirão da Série B

Bahia x Operário PR – Sábado, 24/09 às 18h15 – Brasileirão da Série B

Leia também: Quais são as maiores torcidas do Brasil? Veja ranking