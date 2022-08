Onde assistir jogo do Bahia hoje x Ituano ao vivo e horário (12/08)

Pela 24ª rodada da Série B do Brasileirão, o torcedor quer saber onde assistir jogo do Bahia hoje contra o Ituano nesta sexta-feira, 12 de agosto. A partida está marcada para começar às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, com transmissão para todos os estados do país.

O Bahia soma 40 pontos e está em terceiro lugar, atrás do líder Cruzeiro e do vice Grêmio. Já o Ituano vem na 9ª posição com 30 pontos.

Onde assistir jogo do Bahia hoje ao vivo

O jogo do Bahia hoje será transmitido no SporTV e Premiere, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).

Com transmissão para todos os estados do país, os canais passam o jogo do Bahia hoje com exclusividade. No entanto, só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura.

Online, o streaming do Globo Play é o responsável por exibir as emoções do confronto através do aplicativo do celular, smart TV, tablet e computador.

Data: Sexta-feira, 12/08/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia

Arbitragem: Braulio da Silva Machado (FIFA)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Onde assistir jogo do Bahia hoje: SporTV, Premiere e Globo Play

Quantos pontos tem o time do Bahia?

O Bahia aparece na terceira posição da Série B do Brasileirão, com 40 pontos. Até o início da 24ª rodada, válido pelo segundo turno, a equipe baiana coleciona doze vitórias, quatro empates e sete derrotas.

Segundo dados da CBF, o Bahia tem um dos melhores desempenhos como mandante, com oito vitórias, duas derrotas e dois empates. Como visitante, entretanto, só tem dois empates, cinco derrotas e quatro vitórias.

Se vencer nesta sexta-feira, o Bahia terá a oportunidade de assumir a vice-liderança, já que o Grêmio tem 43 pontos e doze vitórias contra onze do Bahia. Empatados, a disputa vai para o saldo de gols e por isso o Bahia terá de descontar a diferença que é de sete pontos.

Classificação da Série B do Brasileirão

O Cruzeiro continua na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro com nove pontos de vantagem, com relação ao segundo lugar. Já Grêmio, Bahia e Vasco vem logo atrás na busca pelo acesso.

1 Cruzeiro – 52 pontos

2 Grêmio – 43 pontos

3 Bahia – 40 pontos

4 Vasco – 39 pontos

5 Londrina – 33 pontos

6 Tombense – 33 pontos

7 Sampaio Corrêa – 32 pontos

8 Sport – 31 pontos

9 Ituano – 30 pontos

10 Criciúma – 30 pontos

11 Ponte Preta – 29 pontos

12 CRB – 29 pontos

13 Novorizontino – 28 pontos

14 Brusque – 25 pontos

15 Chapecoense – 25 pontos

16 Operário – 24 pontos

17 CSA – 23 pontos

18 Náutico – 21 pontos

19 Guarani – 20 pontos

20 Vila Nova – 20 pontos

Leia também: Quem o Palmeiras vai enfrentar na semifinal da Libertadores 2022