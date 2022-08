Quem o Palmeiras vai enfrentar na semifinal da Libertadores 2022

O Alviverde está classificado para a semifinal da Libertadores em 2022 e Agora, o torcedor quer saber: quem o Palmeiras vai enfrentar na semifinal da Libertadores? O Verdão venceu o Atlético Mineiro nesta quarta-feira, 10 de agosto, nos pênaltis em 5 x 6, na partida de volta das quartas de final no Allianz Parque.

Atual campeão da Libertadores, o Palmeiras é o favorito nesta edição. Pela fase de grupos, o elenco alviverde garantiu a liderança no grupo A com 18 pontos, com seis vitórias e a melhor campanha na temporada.

Classificado para as oitavas de final, o Palmeiras enfrentou o Cerro Porteño nas oitavas de final. No primeiro confronto, venceu por 3 x 0. Pelo jogo de volta, goleou em 5 x 0 a equipe paraguaia, mantendo o título de favorito na Libertadores de 2022.

Sob o comando de Abel Ferreira, campeão com o elenco em 2020 e 2021, o Palmeiras reencontrou o Atlético Mineiro nas quartas de final. No primeiro duelo da fase, empate em 2 x 2.

Para a volta, emoção total no Allianz Parque. O jogo não saiu do empate sem gols e, como manda o regulamento, a disputa de pênaltis teve início. Todos os jogadores do Galo e do Verdão acertaram as cinco cobranças. Nas alternadas, Rubens viu a sua cobrança ser defendida por Weverton, enquanto Rony marcou o gol que deu ao Palmeiras a classificação até a semifinal.

Agora, o Palmeiras aguarda o resultado do jogo entre Athletico e Estudiantes na quinta-feira, 11 de agosto, para saber quem vai enfrentar na semifinal entre os dias 30 de agosto até 7 de setembro

Quem o Palmeiras vai enfrentar na semifinal da Libertadores

Quem o Palmeiras vai enfrentar na semifinal da Libertadores vai ser o Athletico PR ou Estudiantes. Portanto, tudo vai depender do último jogo que ocorre na quinta-feira, 11 de agosto, com horário marcado às 21h30, horário de Brasília.

Assim que o jogo acabar, o Palmeiras vai conhecer o seu adversário na semifinal da Libertadores. Embora a data ainda não tenha sido oficializada pela Conmebol, a estimativa é que os confrontos ocorram entre o final de agosto e a primeira semana de setembro, antes do dia 7.

Até agora, só o Vélez, Flamengo e o Alviverde garantiram uma vaga na semifinal de 2022.

Calendário

As semifinais serão em 30 de agosto e 1º de setembro, com os jogos de ida, enquanto em 6 e 7 de setembro estão marcados os jogos de volta.

A Conmebol definiu o calendário completo da Libertadores logo no início da temporada como datas, locais, sorteios e especificações por determinação da FIFA, já que a Copa do Mundo vai acontecer em novembro e dezembro deste ano, por idealização da própria entidade.

O torneio teve de enxugar as datas das principais fases, como oitavas, quartas e semifinal vão acontecer em agosto, setembro e outubro.

A final da Libertadores será realizada no sábado, 29 de outubro, com horário a ser definido pela Conmebol.

SEMIFINAIS DA LIBERTADORES 2022

30 de agosto e 1 de setembro (Jogos de Ida)

6 e 7 de setembro (Jogos de volta)

FINAL DA LIBERTADORES 2022

29 de outubro (Sábado)

