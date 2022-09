Onde assistir jogo do Bahia hoje x Tombense e horário (3/9)

Vice-líder da Série B do Brasileirão, o Bahia enfrenta o Tombense neste sábado, 03 de setembro, para se manter na parte de cima da classificação. A partida acontece às 19h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 28ª rodada da competição. Quer saber onde assistir jogo do Bahia hoje? Confira as informações no texto a seguir.

O Bahia soma 47 pontos na segunda posição da tabela, atrás apenas do líder Cruzeiro. Já o Tombense vem no 7º lugar da classificação com 39 pontos.

Onde assistir jogo do Bahia hoje ao vivo

O jogo do Bahia hoje vai passar no SporTV, Premiere e GloboPlay, a partir das 19h (horário de Brasília).

Procurando assistir ao vivo a partida neste sábado? Fique tranquilo torcedor, porque os canais do SporTV e Premiere, disponíveis somente em operadoras de TV por assinatura, vão transmitir todas as emoções do embate na Série B do Brasileirão. Ambos podem ser encontrados em todo o território brasileiro.

Para aqueles que querem obter o pay-per-view em sua programação, basta entrar em contato com a operadora e, por valores entre R$ 59,90, até R$ 89,90 ao mês, ter acesso aos canais de futebol que exibem o futebol brasileiro.

Outra possibilidade de acompanhar a partida é o GloboPlay, plataforma de streaming disponível para celular, tablet, computador e smart TV. Por isso, o torcedor pode acessar o aplicativo por onde preferir e assistir ao vivo o embate. Para aqueles que erem tornar-se membros, basta entrar no site www.globoplay.globo.com e, por valores entre R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Arbitragem: Edina Alves Batista (FIFA)

VAR: Marcio Henrique de Gois

Onde assistir jogo do Bahia hoje: SporTV, Premiere e GloboPlay

Quantos pontos o Bahia precisa para subir para Série A?

Para garantir o acesso até a elite do Campeonato Brasileiro na próxima temporada, o Bahia deve fazer entre 60 até 66 pontos, com possibilidade entre 90% até 100%, segundo dados do estudo atualizado diariamente no Departamento de Matemática de Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Com 47 pontos já conquistados até aqui, o Bahia está próximo de se classificar. Para concretizar o desejo de retomar até a elite da competição, o elenco deve vencer os próximos jogos que tem pela frente, incluindo o deste sábado. Ao todo contabiliza catorze vitórias, cinco empates e oito derrotas, com 30 gols marcados e 17 sofridos.

Prováveis escalações de Bahia e Tombense

Luiz Otávio e Matheus Bahia seguem fora por lesões.

Provável escalação do Bahia: Mateus Claus (Danilo Fernandes); Luiz Henrique, Gabriel Lhman Xavier, Ignacio, Marcinho; Júlio César, Patrick, Daniel; Jacaré, Ricardo Goulart e Matheus Alvarenga.

O time mineiro não tem novos desfalques.

Provável escalação do Tombense: Felipe Garcia; David, Ednei, Emerson, Roger Carvalho; Zé Ricardo, Guilherme Ribeiro, Everton, Nenê Bonilha; Jean Lucas e Ciel.

Próximos jogos de Bahia e Tombense:

BAHIA:

Criciúma x Bahia – Quinta-feira, 08/09 às 19h – Brasileirão da Série B

Sport x Bahia – Segunda-feira, 12/09 às 20h – Brasileirão da Série B

TOMBENSE:

Ituano x Tombense – Sábado, 10/09 às 11h – Brasileirão da Série B

Tombense x Londrina – Sexta-feira, 16/09 às 21h30 – Brasileirão da Série B

Leia também: Bola de Ouro 2022: 7 favoritos ao prêmio de melhor do mundo