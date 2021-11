Onde assistir jogo do Bahia x Grêmio hoje: horário e escalações (26/11)

Abrindo a 36ª rodada do Brasileirão nesta sexta-feira, 26/11, a bola vai rolar na disputa entre Bahia x Grêmio a partir das 19h (horário de Brasília), jogando na Arena Fonte Nova. Confira as informações e saiba onde assistir ao jogo do Grêmio hoje.

Onde assistir jogo do Bahia x Grêmio hoje: O confronto entre Bahia e Grêmio hoje terá transmissão ao vivo da plataforma Premiere, disponível em operadoras por assinatura no site ou pelo aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida.

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, cidade de Salvador, no Brasil

TV: Sem transmissão

LiveStream: Premiere

Ocupando a 17ª posição do Brasileirão, o Bahia precisa da vitória nesta sexta-feira para escapar do rebaixamento na temporada. Com 37 pontos, o elenco venceu nove jogos, empatou outros dez e perdeu catorze, ou seja, continua com um desempenho bem abaixo do esperado e que pode resultar em cair de divisão. Por isso, o time espera contar com a força da torcida em casa para ganhar.

Enquanto isso, o Grêmio vem de uma boa sequência positiva com duas vitórias e um empate nas últimas rodadas para reverter a provável queda na temporada. Com 36 pontos em 18º, o jogo ganho não tira o time do rebaixamento na rodada, mas faz com que some pontos e, na reta final, mostra-se completamente importante.

No primeiro turno, o time gaúcho venceu com facilidade o Bahia em casa. Relembre os momentos.

Escalações de Bahia x Grêmio:

O técnico do Bahia, Guto Ferreira, não poderá contar com Juninho Capixaba, suspenso, e Luiz Otávio, Matheus Teixeira e Isnaldo, lesionados.

Já o comandante Vagner Mancini não terá Lucas Silva, Brenno e Jhonata Robert por suspensão.

BAHIA: Danilo Fernande; Nino Paraíba, Conti, Gustavo, Matheus Bahia; Patrick, Daniel, Mugni, Ronaldo, Raí; Rodallega

GRÊMIO: Gabriel Chapecó; Vanderson, Kannemann, Geromel, Cortez; Villasanti, Santos; Campaz, Alisson, Ferreirinha; Borja (Diego Souza)

