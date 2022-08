Onde assistir jogo do Bayern de Munique de graça (27/08/22)

Disputando a liderança do Campeonato Alemão, Bayern de Munique e Borussia Mönchengladbach se enfrentam neste sábado, 27 de agosto, a partir das 13h30 (Horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique. Em confronto válido pela quarta rodada, confira onde assistir jogo do Bayern de Munique hoje de graça.

O Bayern é o atual líder com 9 pontos, enquanto o Gladbach vem na segunda posição com 7 pontos.

Onde assistir jogo do Bayern de Munique hoje?

O jogo do Bayern de Munique hoje vai passar no OneFootball, a partir das 13h30 (Horário de Brasília).

O confronto do futebol alemão não vai passar na televisão. No entanto, existe a possibilidade de acompanhar de graça a partida pelo celular. Trata-se do streaming OneFootball, totalmente gratuito e disponível em todos os estados do Brasil.

O torcedor pode acessar tanto pelo celular, tablet ou computador pelo aplicativo, disponível entre as lojas da App Store e Google Play, como pelo navegador wwe.onefootball.com, de graça.

1 – Para assistir no celular é bem simples. Ao baixar o aplicativo do OneFootball, basta abrir e, no menu na parte de baixo, clicar em “explorar”. Assim que a barra aparecer, digite “Bundesliga”, ou “Campeonato Alemão”. O ícone vai aparecer e, portanto, clique nele.

Lembrando que não é necessário estar logado em conta para acompanhar os jogos. No entanto, fica mais fácil o uso pelo aplicativo se o torcedor obter uma conta.

2 – Ao entrar na página do campeonato, o torcedor vai avistar o calendário de jogos do fim de semana. Então, o segundo passo é clicar nele e em “assista”.

3 – No mesmo instante, a página do jogo vai abrir com o player. O jogo só será carregado faltando 15 minutos antes do início da partida.

Bayern de Munique no grupo na Champions

A UEFA definiu todos os oito grupos da Champions League na última quinta-feira, 25 de agosto, através de sorteio da fase de grupos.

O Bayern de Munique, atual campeão alemão, integrou o pote 1 e, por isso, foi cabeça de chave. O elenco bávaro caiu no grupo C ao lado de Barcelona, Inter de Milão e Viktoria Plzen. No mesmo instante, o agrupamento foi considerado o grupo da morte por torcedores e comentaristas.

O desempenho do Bayern na Champions é um dos melhores. Na temporada passada, venceu os seis jogos que disputou para se garantir em primeiro lugar com 18 pontos. Porém, sem Robert Lewandowski e contando com a possibilidade de ter alguns jogadores desfalcados até lá, o elenco alemão vai ter um longo processo pela frente.

Além disso, o Bayern vai jogar contra o atual time de Lewandowski, o Barcelona, o que promete bom embate.

Escalações de Bayern de Munique x Borussia Mönchengladbach:

O técnico Julian Nagelsmann não poderá contar com Choupo-Moting e Leon Goretzka, ambos lesionados e em trabalho de recuperação.

Provável escalação do Bayern: Neuer; Pavard, de Ligt, Hernandez, Davies; Kimmich, Sabitzer, Gnabry, Müller, Musiala; Mané.

Os visitantes, por outro lado, não tem baixas no plantel.

Provável escalação do Borussia: Sommer; Scally, Itakura, Elvedi, Netz; Kone, Kramer, Neuhaus; Hofmann, Thuram e Plea.

Próximos jogos:

BAYERN DE MUNIQUE

Viktoria Koln x Bayern de Munique – Quarta-feira, 31/08 às 15h46 – Copa da Alemanha

Union Berlin x Bayern de Munique – Sábado, 03/09 às 10h30 – Campeonato Alemão

BORUSSIA MONCHENGLADBACH:

Borussia Mönchengladbach x Mainz – Domingo, 04/09 às 12h30 – Campeonato Alemão

Freiburg x Borussia Mönchengladbach – Domingo, 11/09 às 12h30 – Campeonato Alemão

