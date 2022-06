Onde assistir jogo do Botafogo hoje x Avaí ao vivo e horário do Brasileirão

Encerando a décima primeira rodada do Brasileirão, o Botafogo recebe o Avaí nesta segunda-feira, 13 de junho, a partir das 19h (Horário de Brasília). Jogando no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, a partida tem transmissão ao vivo aos assinantes. Descubra onde assistir o jogo do Botafogo hoje para não perder nenhum lance.

Onde assistir jogo do Botafogo hoje ao vivo?

Para você que quer saber onde assistir o jogo do Botafogo hoje, deve sintonizar o PREMIERE.

Sim, torcedor, a única maneira de curtir o Brasileirão nesta segunda-feira é através do pay-per-view por assinatura, ou seja, é necessário ser assinante do pacote dos canais. A plataforma transmite para todos os estados do Brasil.

Se preferir, pode acessar também através do Globo Play, serviço de streaming da emissora, tanto pelo computador como no aplicativo para celular, tablet ou na smart tv.

Informações do jogo do Botafogo hoje

Data: 13/06/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA)

Onde assistir: Premiere

Botafogo foge da degola na rodada

Sem vencer uma partida do Brasileirão por quatro rodadas, o Botafogo entra em campo nesta segunda-feira com o objetivo de reverter essa sequência negativa. Ocupando a 16ª posição com 12 pontos, o elenco carioca oferece três vitórias, três empates e quatro derrotas até aqui.

Para o jogo de hoje, o comandante Luís Castro não poderá contar com Saravia, suspenso, e Carlinhos e Gustavo, lesionados.

Escalação do Botafogo: Gatito; Hugo, Kanu, Victor Cuesta, Daniel Borges; Tchê Tchê, Luis Oyama, Victor Sá, Lucas Fernandes; Diego Gonçalves e Vinícius Lopes. Técnico: Luís Castro

Avaí quer escapar da zona de rebaixamento

Assim como o seu rival, o Avaí também não vence por cinco rodadas. Em 18º lugar com 11 pontos, o grupo catarinense contabiliza três vitórias apenas, além de dois empates e cinco jogos perdidos. O elenco pode não ser o favorito no jogo desta segunda, mas promete colocar em campo os principais jogadores em busca dos três pontos.

Diego Matos foi expulso na última partida e por isso não está apto para entrar em campo hoje.

Escalação do Avaí: Douglas; Kevin, Raniele, Arthur Chaves, Cortez; Bruno Silva, Jean Cléber, Biasi; William, Bissoli e Muriqui. Técnico: Eduardo Barroca

Palpite Botafogo x Avaí

Mesmo com a soma de resultados ruins nas últimas rodadas, o Botafogo tem a vantagem no confronto desta segunda-feira pelo Brasileirão.

Jogando em casa, o elenco carioca deve sair de campo com os três pontos e dessa maneira subir na classificação. Os números entre os dois, entretanto, são muito parecidos como gols feitos e também tomados no campeonato.

O Avaí, por outro lado, promete dar trabalho aos rivais, tornando o empate ou até mesmo a virada do placar uma realidade.