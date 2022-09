Onde assistir jogo do Botafogo hoje x Coritiba (17/9): horário e palpites

Saiba onde assistir jogo do Botafogo hoje. Botafogo e Coritiba buscam mais três pontos na 27ª rodada do Brasileirão neste sábado, em partida no Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro, às 19h (Horário de Brasília), 17 de setembro.

O objetivo do Botafogo este ano é permanecer na elite do Brasileirão. Em 12º lugar com 31 pontos, o elenco carioca tem oito vitórias, sete empates e onze derrotas, com aproveitamento de 39%. Sob o comando de Luis Castro, o desempenho do Fogão é regular, com 25 gols marcados e 30 sofridos. Mesmo assim, terá de batalhas se quiser alcançar a parte de cima da classificação.

Para o Coritiba, os três pontos neste sábado são fundamentais se quiser escapar da zona de rebaixamento. Neste momento, o elenco paranaense é o primeiro time fora da degola, em 16º lugar com 28 pontos, totalizados em oito vitórias, quatro empates e catorze derrotas em aproveitamento de 35%.

O time tem a segunda pior defesa, com 14 gols feitos e 41 sofridos.

Onde assistir jogo do Botafogo hoje ao vivo

O jogo do Botafogo e Coritiba hoje vai passar no Premiere, na TV fechada, às 19h (Horário de Brasília), além da transmissão no GloboPlay, serviço de streaming.

Disponível para todo o território brasileiro, a partida do Brasileirão neste sábado será exibida somente pelo Premiere, canal apenas em operadoras de TV por assinatura. Para obter o pacote em sua programação, é necessário entrar em contato e obter em valor extra os canais, entre R$ 59,90, até R$ 89,90.

Não é assinante da TV fechada? Fique tranquilo porque você pode assistir através do GloboPlay, serviço de streaming disponível em todos os estados do país. A plataforma está disponível para celular, tablet, computador ou na smart TV para assinantes.

Para tornar-se membro da plataforma, basta procurar no site www.globoplay.globo.com o melhor pacote ao seu bolso, com valores que vão de R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

Jogos da rodada do Brasileirão 2022

Sábado

Avaí x Atlético MG – 16h30

Botafogo x Coritiba – 19h

Domingo

RB Bragantino x Goiás – 11h

Flamengo x Fluminense – 16h

Ceará x São Paulo – 16h

América MG x Corinthians – 18h

Juventude x Fortaleza – 18h

Palmeiras x Santos – 18h30

Athletico PR x Cuiabá – 19h

Segunda-feira

Atlético GO x Internacional – 20h

