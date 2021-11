Onde assistir jogo do Botafogo x Guarani hoje ao vivo e horário – 28/11

O campeão da Série B, o Botafogo, enfrenta neste domingo, 28/11, o Guarani pela última rodada da Série B, buscando o acesso até a elite, a partir das 16h (horário de Brasília) jogando no Estádio Nilton Santos. Dessa maneira, confira as informações e saiba onde assistir ao jogo do Botafogo hoje.

Onde assistir jogo do Botafogo x Guarani: O confronto entre Botafogo e Guarani hoje terá transmissão ao vivo do canal SporTV, pela TV fechada e paga, além da plataforma Premiere, disponível em operadoras por assinatura no site ou pelo aplicativo.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos

TV: SporTV (Menos RJ)

LiveStream: Premiere

O já campeão e garantido na Série A do Brasileiro de 2022, o Botafogo, entra em campo neste domingo somente para cumprir tabela e garantir que feche com chave de ouro a temporada. Jogando em casa, no Rio de Janeiro, o elenco botafoguense deve colocar os seus melhores jogadores, todos os titulares, para se garantir. Ao todo, em primeiro lugar com 69 pontos, venceu vinte jogos, empatou nove e perdeu oito.

Enquanto isso, o Guarani vem em sétima posição com 59 pontos, ou seja, venceu até o momento dezesseis confrontos, empatou outros onze e perdeu dez. Dessa maneira, buscando o acesso para a elite do futebol brasileiro, tem que ganhar o seu jogo de hoje contando com os mínimos pontos em seu favor. Além disso, o time visitante não depende apenas de si e também dos tropeços dos adversários para conquistar uma vaga no G4.

Veja como foi a partida do primeiro turno.

Escalações de Botafogo x Guarani:

O confronto deste domingo promete ser equilibrado em campo já que duas grandes equipes e com bons jogadores estarão em campo com o mesmo objetivo: ter a vitória em seu favor em qualquer custo.

BOTAFOGO: Diego; Daniel Borges, Joel Carli, Kanu, Carlinhos; Oyama, Frizzo; Warley, Marco Antonio, Diego Gonçalves; Rafael Navarro

GUARANI: Rafael Martins; Ludke, Thales, Ronaldo Alves, Bidu; Índio, Bruno Silva, Júlio Cesar, Régis, Pablo; Lucão

