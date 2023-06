Onde assistir jogo do Botafogo x Palmeiras e que horas (26/06/2023)

O líder Botafogo visita o Palmeiras, segundo colocado, no Allianz Parque neste domingo, 25 de junho, pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar no jogo do Botafogo hoje às 16h, horário de Brasília, com transmissão ao vivo na TV aberta.

Que horas é o jogo do Botafogo e Palmeiras hoje

A partida entre Botafogo e Palmeiras pelo Brasileirão hoje vai começar às 16h, pelo horário de Brasília, no Allianz Parque, na cidade de São Paulo. O Glorioso soma 27 pontos em primeiro lugar com cinco pontos a mais que o Palmeiras, segundo lugar com 22 conquistados ao longo da temporada.

Onde assistir jogo do Botafogo x Palmeiras ao vivo

Hoje a Globo vai transmitir o jogo do Botafogo contra o Palmeiras no Brasileirão. O duelo começa às 16h, horário de Brasília, para todo o Brasil, menos o estado do RS e a cidade de Curitiba, no Paraná.

Luis Roberto comanda a transmissão ao lado de Junior e Ricardinho. No Premiere, disponível na TV paga, a transmissão será para todo o país com Milton Leite, Alexandre Lozetti e Dodô.

Horário: 16 horas

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Onde assistir o jogo do Palmeiras hoje: Globo e Premiere

Escalações de Palmeiras x Botafogo

Confira as prováveis escalações do jogo de hoje:

Palmeiras: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez, Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga; Artur, Rony e Dudu (Técnico: Abel Ferreira).

Botafogo: Lucas Perri; Rafael, Adryelson, Victor Cuesta, Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê, Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares (Técnico: Luís Castro).

Arbitragem

O experiente Anderson Daronco é quem vai apitar o jogo do Botafogo contra o Palmeiras na décima segunda rodada do Brasileirão neste domingo. Este é o quarto embate que Daronco vai apitar do Glorioso e o segundo do Verdão na temporada.

Os auxiliares serão Rafael da Silva Alves, Kleber Lucio Gil e o quarto árbitro Douglas Marques das Flores. No VAR, árbitro de vídeo, o responsável será Rafael Traci por observar cada lance da partida.

Último jogo Botafogo x Palmeiras

Confira a seguir os últimos resultados entre Botafogo e Alviverde.

03/10/2022 - Palmeiras 3 x 1 Botafogo - Brasileirão

09/06/2022 - Palmeiras 4 x 0 Botafogo - Brasileirão

02/02/2021 - Botafogo 1 x 1 Palmeiras - Brasileirão

07/10/2020 - Palmeiras 1 x 2 Botafogo - Brasileirão

