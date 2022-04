Onde assistir jogo do Corinthians feminino hoje e horário ao vivo (25/04)

Equipe feminina do Corinthians enfrenta o São José nesta segunda-feira pela sétima rodada do Brasileirão

Pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, as equipes de São José e Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira, a partir das 16h (Horário de Brasília), no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Dessa maneira, saiba onde assistir jogo do Corinthians feminino hoje.

Os anfitriões lideram a zona de rebaixamento na tabela, buscando os três pontos para subir na classificação e conquistar uma vaga na parte de cima. Já o Timão precisa da vitória para diminuir a diferença com o líder Palmeiras para dois pontos.

Onde assistir jogo do Corinthians feminino hoje?

O jogo do São José e Corinthians será transmitido no SporTV (TV paga), a partir das 16h, no horário de Brasília.

A partida nesta segunda-feira será transmitida apenas na TV por assinatura pelo Brasileirão Feminino. Por isso, é necessário tornar-se assinante para acompanhar ao vivo.

Se você não é assinante, basta optar pela operadora de TV que deseja e obter a programação em sua rede.

Ficha técnica do São José x Corinthians hoje:

Data: 25/04/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Martins Pereira

Arbitragem: José Guilherme Almeida E Souza

Onde assistir: SporTV

Escalação do São José x Corinthians

O elenco do São José disputou seis partidas e só venceu uma delas, contendo dois empates e três derrotas.

Do outro lado, o Corinthians contabiliza quatro vitórias e dois empates.

Escalação do São José:​ Zany, Camila, Julia, Larissa, Leticia, Bea, Poliana, Evellyn, Verena, Natiele e Veronica

Escalação do Corinthians: Leticia, Juju, Paulinha, Andressa, Jhe, Jaqueline, Yasmim, Gabi Zanotti, Gabi, Maga e Diany

Confira no vídeo como foi o último jogo do Corinthians.

Próximos jogos de São José e Corinthians

Ambas as equipes disputam somente a primeira divisão do Campeonato Brasileiro de futebol feminino.

Seguindo o calendário da CBF, os times não jogam outras competições ao mesmo tempo. Por isso, confira a seguir o calendário das equipes.

São José:

Cruzeiro x São José – Domingo, 01/05 às 15h

São José x Atlético-MG – Domingo, 15/05 sem horário definido

Corinthians:

Corinthians x Ferroviária – Domingo, 01/05 às 11h

Cresspom x Corinthians – Domingo, 01/05 às 11hc

