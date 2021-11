Onde assistir jogo do Corinthians x Athletico-PR hoje e horário – 28/11

Abrindo a 36ª rodada do Brasileirão neste domingo, 28/11, o Corinthians recebe o Athletico-PR a partir das 16h (horário de Brasília), jogando no Neo Química Arena. Dessa maneira, confira as informações e saiba onde assistir ao jogo do Corinthians hoje.

Onde assistir jogo do Corinthians x Athletico-PR: O confronto entre Corinthians e Athletico-PR hoje terá transmissão ao vivo do canal Globo, na TV aberta, além da plataforma Premiere, disponível em operadoras por assinatura no site ou pelo aplicativo.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

TV: Globo (SP, PR, CE, AL)

LiveStream: Premiere e GE.GLOBO no site oficial de graça

Depois de perder para o Ceará, o Corinthians entra em campo neste domingo buscando se recuperar do tropeço na competição. Em quarto lugar com 53 pontos, o elenco paulista vem muito bem na reta final este ano, praticamente com a vaga na Libertadores garantida. Dessa maneira, se vencer hoje, pode assegurar ainda mais o seu lugar na parte de cima da tabela.

O Athletico-PR volta aos gramados depois de ficar no empate sem gols com o São Paulo na rodada passada do Brasileirão. Depois de vencer a Sul-Americana, o time paranaense agora briga na reta final para escapar do rebaixamento já que tem chances de cair. Por fim, deve colocar em campo os seus melhores atletas para evitar a derrota.

Escalações de Corinthians x Athletico-PR:

Cantillo e Giuliano são os únicos desfalques de Sylvinho neste momento, enquanto Kayzer, Halter e Babi, lesionados e em recuperação.

CORINTHIANS: Cassio; Piton, Gil, Fagner, Joao Victor; Queiroz, Gabriel, Luan, Gabriel Pereira; Roger Guedes, Jô

ATHLETICO-PR: Santos; Hernández, Thiago Heleno, Pedro Henrique, Marcinho; Erick, Cittadini, Abner; Nikão, Bissoli, Terans

