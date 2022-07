Onde assistir jogo do Cruzeiro ao vivo online e horário (30/07)

Confira onde assistir jogo do Cruzeiro ao vivo online e na TV hoje. Neste sábado, 30 de julho, o Brusque recebe o Cruzeiro a partir das 11h (Horário de Brasília), no Estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina. Em partida válida pela 21ª rodada da Série B do Brasileirão, a Raposa busca os três pontos para se mante na liderança.

Onde assistir jogo do Cruzeiro ao vivo online

O jogo terá transmissão do Premiere, a partir das 11h (horário de Brasília). O streaming Globo Play também acompanha ao vivo a partida de futebol hoje.

O pay-per-view está disponível para todo o Brasil somente em operadoras de TV por assinatura. O torcedor deve obter a opção por valor extra na mensalidade.

A oportunidade de assistir jogo do Cruzeiro ao vivo online hoje será através do Globo Play, streaming para assinantes em diferentes pacotes e valores, através do site (www.globoplay.globo.com) ou aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV.

Informações do jogo do Brusque x Cruzeiro hoje:

Data: 30/07/2022

Horário: 11h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Augusto Bauer, em Brusque, Santa Catarina

Arbitragem:

VAR:

Brusque e Cruzeiro na Série B do Brasileirão

Mesmo com a campanha regular, o Brusque está sem vencer na Série B há quatro jogos. A última vitória do elenco catarinense foi contra o Operário, em primeiro de julho dentro de casa. O elenco está no meio da tabela, ocupando a 12ª posição com 23 pontos. São seis vitórias, cinco empates e nove derrotas em vinte rodadas, tendo apenas três pontos a mais do que o primeiro colocado da zona de rebaixamento.

O Cruzeiro, por outro lado, é líder absoluto da Série B do Brasileirão. Com 45 pontos, tem o segundo melhor ataque do campeonato com vinte e cinco gols marcados, atrás apenas do Sampaio Corrêa. O elenco mineiro coleciona catorze vitórias, três empates e três derrotas, com vantagem de oito pontos com relação ao segundo colocado, o Grêmio. Por isso, busca a vitória neste sábado para garantir-se com a diferença.

Rodada da Série B do Brasileirão hoje

O segundo turno no Campeonato Brasileiro da Série B já começou. A vigésima primeira rodada apresenta dez confrontos com todas as vinte equipes disputando, sendo a segunda rodada do returno.

A jornada de confrontos teve início na terça, seguindo até este sábado com cinco duelos. O destaque vai para o jogo do Cruzeiro, e o embate entre Londrina e Criciúma.

Confira todos os jogos de hoje e os resultados.

Terça-feira (26/07):

Chapecoense 0 x 0 Grêmio

Quinta-feira (28/07):

Vasco x CRB

Sport x Guarani

Sexta-feira (29/07):

Bahia x Náutico

Tombense x Sampaio Corrêa

Sábado (30/07): – assistir jogo do Cruzeiro ao vivo online

Brusque x Cruzeiro – 11h

Londrina x Criciúma – 16h

Novorizontino x Vila Nova – 18h30

Ponte Preta x Operário – 19h

CSA x Ituano – 20h30

