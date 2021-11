Onde assistir jogo do Cruzeiro e Vila Nova ao vivo e horário hoje (1/11)

Cruzeiro e Vila Nova se enfrentam nesta segunda-feira, 1, a partir das 19 horas. em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O confronto ocorre na Arena Independência, mas com transmissão na TV fechada. Saiba então onde assistir jogo do Cruzeiro e Vila Nova ao vivo.

Onde assistir jogo do Cruzeiro e Vila Nova ao vivo

O jogo do Cruzeiro e Vila Nova hoje ocorre a partir do horário das 19h e não terá transmissão ao vivo da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir a partida pelo Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A 2021.

Data: 1 de novembro 2021

Local: Arena Independência – Belo Horizonte (MG)

Horário: 19h (horário de Brasília)

Onde assistir jogo do Cruzeiro e Vila Nova ao vivo: Premiere

Como as equipes chegam ao jogo?

Vindo de duas derrotas consecutivas, o Cruzeiro viu o sonho do acesso praticamente ir por água abaixo e hoje a preocupação é com a zona do rebaixamento. Com 39 pontos, a equipe está em 14º, mas com apenas quatro de vantagem para o Londrina, primeiro time dentro do Z-4.

Por outro lado, a equipe do Vila Nova vem de 10 jogos sem derrotas na temporada. Na última rodada do Brasileirão, venceu o Brusque por 3 a 2 e saltou na tabela. Em 10º lugar, a equipe goiana está com 42 pontos, a 11 do G-4, mas com sete de vantagem para a zona do rebaixamento.

Qual a provável escalação de Cruzeiro e Vila Nova?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 19h, a bola rola para o jogo do Cruzeiro x Vila Nova hoje, que o torcedor pode assistir ao vivo na tv fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Cruzeiro: Fábio; Rômulo (Cáceres), Ramon, Eduardo Brock e Jean Victor; Lucas Ventura, Ariel Cabral (Rômulo) e Marco Antônio; Vitor Leque, Bruno José e Thiago (Marcelo Moreno).

Vila Nova: Georgemy; Moacir, Rafael Donato, Renato e Willian Formiga; Pedro Bambu, Dudu e Arthur Rezende; Diego Tavares, Clayton e Alesson.

