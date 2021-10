Ainda existem chances do Cruzeiro subir à Série A?

A derrota do Cruzeiro para o Remo por 3 a 1 na 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, complicou de vez as chances do clube conseguir o acesso. Agora, a chance do Cruzeiro subir à divisão de elite do futebol brasileiro é quase 0% e o clube ainda precisa se preocupar em não entrar na zona do rebaixamento.

Tem chances do Cruzeiro subir?

Com oito vitórias, 15 empates e nove derrotas na edição da Série B 2021, o Cruzeiro praticamente não possui mais chances de subir. Segundo dados do site Chance de Gol ,do doutor em estatística pela Universidade de São Paulo (USP), Marcelo Leme de Arruda, a probabilidade é de quase 0% do acesso.

Isso porque, a Raposa possui atualmente 39 pontos e se vencer todos os seis jogos que restam, chegaria a 57. O problema é que o quarto colocado da tabela, o Goiás, já está com 53. Ou seja, é praticamente impossível do time comandado por Vanderlei Luxemburgo conseguir jogar a primeira divisão no ano que vem.

No entanto, como as chances de subir são nulas, a preocupação do Cruzeiro agora passa a ser em não jogar a terceira divisão no ano que vem. Em 13º na tabela, o clube tem sete pontos de vantagem para o Londrina, primeiro time dentro do Z-4. Segundo o doutor Marcelo Arruda, as chances de rebaixamento são de 5.7%.

Quantos pontos são necessários para subir à Série A?

Não existe um número mágico que garanta uma equipe na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. No entanto, há uma margem que, nos últimos anos, as equipes conseguem o acesso. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), um time precisa entre 60 e 64 pontos para subir.

Na temporada passada, a campeã Chapecoense subiu com 73 pontos, mesma pontuação do vice América Mineiro. Já as equipes do Juventude e Cuiabá, terceiro e quarto colocado, respectivamente, garantiram o acesso com 61. São pontuações que o Cruzeiro não alcança e, por isso, as chances de subir estão praticamente descartadas.

Quando será o próximo jogo do Cruzeiro?

A equipe de Vanderlei Luxemburgo agora retorna a campo somente no dia 1º de novembro, para disputa da 33º rodada da Série B. O adversário será o Vila Nova, na Arena Independência, e a bola rola a partir das 19h (horário de Brasília).

Uma vitória pode ainda matematicamente deixar o torcedor do Cruzeiro com esperanças de chances de subir, mesmo que seja praticamente impossível. Por outro lado, a derrota acaba de vez com todas as probabilidades.