Equipe enfrenta o Londrina nesta terça, com objetivo de se garantir na liderança com vantagem

Onde assistir jogo do Cruzeiro hoje ao vivo com imagem e horário (9/8)

Onde assistir jogo do Cruzeiro hoje ao vivo com imagem e horário (9/8)

Líder isolado na Série B do Brasileirão, o Cruzeiro enfrenta o Londrina hoje, 9 de agosto, no Estádio do Café. A partida está marcada para às 21h (Horário de Brasília), válido pela 23ª rodada da competição. Onde assistir jogo do Cruzeiro hoje ao vivo com imagem vai ser no Premiere, com transmissão para todo o país.

A Raposa está em primeiro lugar na tabela com 49 pontos. Já o Londrina aparece em 5º lugar com 33 pontos.

Onde assistir jogo do Cruzeiro hoje ao vivo com imagem

O jogo do Cruzeiro hoje terá transmissão do Premiere, às nove da noite, pelo horário de Brasília.

Sem passar na TV aberta, o confronto entre Londrina e Cruzeiro só tem transmissão do Premiere, pay-per-view disponível em operadoras de TV por assinatura em valor extra. O canal, entretanto, tem reprodução para todo o território nacional.

Online, o jogo do Cruzeiro pode ser acompanhado no streaming Globo Play, pelo aplicativo do celular, tablet, computador e smart TV.

Informações do jogo do Londrina x Cruzeiro hoje:

Data: Terça, 09/08/2022

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Estádio do Café, em Londrina, no Paraná

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira

Onde assistir: Premiere e Globo Play

Últimos jogos do Cruzeiro:

Cruzeiro 2 x 0 Tombense

Brusque 0 x 0 Cruzeiro

Cruzeiro 1 x 0 Bahia

Como assistir o jogo do Cruzeiro hoje online

Além de acompanhar o jogo do Cruzeiro pela TV, o torcedor também tem a opção de assistir online. O serviço de streaming Globo Play retransmite para todos os assinantes do Brasil o confronto do futebol.

Pelo computador, basta acessar o portal www.globoplay.globo.com, acessar com o e-mail e a senha. Daí, é só procurar o jogo que deseja assistir, clicar no player e acompanhar seja pelo notebook ou computador!

Pelo celular, tablet ou até na smar TV, a opção também está disponível. O torcedor deve baixar primeiro o aplicativo, para Android ou iOS, entrar com o usuário e a senha e, depois, procurar o jogo que deseja assistir no canal do Premiere.

Quais as chances do Cruzeiro subir para Série A em 2023?

Favorito para conquistar o acesso, o Cruzeiro tem 99.81% de chances de subir para a Série A no ano que vem, segundo o estudo atualizado diariamente pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Em primeiro lugar com 49 pontos, a Raposa contabiliza quinze vitórias, quatro empates e apenas três derrotas e, por isso, está cada vez mais perto de chegar até a primeira divisão do futebol brasileiro mais uma vez.

Este é o terceiro ano que o Cruzeiro disputa a Série B.

Você também vai gostar de ler: Copa do Mundo 2022: início e fim estão marcados para quando?