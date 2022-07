Onde assistir jogo do Cruzeiro hoje ao vivo e horário na TV (20/07)

Alerta de jogão! Tudo o que o torcedor quer saber agora é onde assistir jogo do Cruzeiro hoje ao vivo? Nesta quarta-feira, 20 de julho, a Raposa enfrenta o CSA a partir das 19h (Horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Válido pela décima nona rodada da Série B do Brasileirão, saiba onde assistir o jogo de hoje.

Enquanto o Cruzeiro se mantém na liderança da tabela, o CSA busca os três pontos para deixara a zona de rebaixamento.

Onde assistir jogo do Cruzeiro hoje ao vivo?

O Premiere e o Globo Play vão transmitir o jogo do CSA e Cruzeiro hoje, a partir das 19h (horário de Brasília), pela rodada da Série B do Brasileirão nesta quarta-feira.

Sem transmissão pela TV aberta, o torcedor deve sintonizar o canal do Premiere para curtir todas as emoções do jogo da Raposa hoje, disponível somente em operadoras de TV por assinatura por valor extra na mensalidade. A plataforma de pay-per-view só funciona para assinantes.

Outra opção de onde assistir o jogo do Cruzeiro hoje ao vivo é no Globo Play, disponível para o aplicativo do celular, tablet, computador e smart TV.

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

Primeiro time na zona de rebaixamento, o CSA precisa dos três pontos nesta quarta-feira custe o que custar. O elenco alagoano está em 17º lugar com 19 pontos, ou seja, venceu até aqui três partidas, empatou dez e perdeu outras cinco, contabilizando o total de onze gols marcados e 15 sofridos dentro e fora de casa. Na última rodada, venceu o Vila Nova por 2 a 1, com gols de Osvaldo e Rodrigo.

Do outro lado, o Cruzeiro é o líder invicto da Série B do Brasileirão. Com 41 pontos, tem a vantagem de sete pontos com o segundo colocado na tabela, marcando treze vitórias, dois empates e três derrotas na competição. Além de ser o líder, a Raposa também tem a melhor campanha ao marcar 23 gols e tomar apenas 9, o que classifica como uma das melhores defesas do torneio.

Na última rodada, venceu o Novorizontino por 2 a 1, com gols de Rafael da Silva e Adriano.

Jogos da rodada da Série B do Brasileirão

A bola rola em dez confrontos da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série B. O confronto entre Cruzeiro e CSA é um dos destaques, incluindo também Vasco e Ituano e Chapecoense e Guarani.

A rodada termina nesta quarta-feira, 20 de julho, mas as movimentações na tabela de classificação não param. A briga pelo acesso continua intensa, enquanto a disputa para escapar da zona de rebaixamento mais ainda.

Confira todos os jogos de hoje da Série B do Brasileirão

Sport 0 x 0 Vila Nova

Brusque 1 x 1 Grêmio

Londrina 1 x 0 Sampaio Corrêa

Tombense 1 x 0 Criciúma

Bahia 1 x 1 CRB

Vasco 0 x 1 Ituano

CSA x Cruzeiro – Hoje, às 19h

Ponte Preta x Náutico – Hoje, às 19h

Chapecoense x Guarani – Hoje, às 19h

Novorizontino x Operário PR – Hoje, às 21h30

