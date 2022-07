Onde assistir jogo do CSA ao vivo x Ituano e horário na TV (30/7)

Neste sábado, 30 de julho, as equipes de CSA e Ituano disputam os três pontos a partir das 20h30 (Horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Alagoas. Onde assistir jogo do CSA ao vivo hoje? Pela vigésima primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, acompanhe as informações da transmissão a seguir.

Onde assistir jogo do CSA ao vivo hoje

O jogo vai ter transmissão do Premiere às 20h30 (Horário de Brasília). A plataforma de streaming Globo Play também retransmite ao vivo e em tempo real hoje.

O Premiere, pay-per-view de canais de futebol por valor extra na mensalidade, está disponível em todo o Brasil através das operadoras de TV por assinatura. O torcedor deve sintonizar a programação e curtir todos os lances.

Online, onde assistir jogo do CSA ao vivo é no Globo Play, a plataforma de streaming disponível para celular, tablet, computador e smart TV, com transmissão somente par assinantes.

Informações do jogo do CSA x Ituano hoje:

Data: 30/07/2022

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local:

Arbitragem:

VAR:

Onde assistir CSA x Ituano hoje: Premiere e Globo Play

CSA e Ituano na Série B do Brasileirão 2022

A derrota para o Criciúma na rodada passada afundou ainda mais o CSA na zona de rebaixamento. O elenco alagoano é o primeiro na degola, em 17º lugar com 20 pontos totalizando três vitórias, onze empates e seis derrotas. Se vencer neste sábado consegue escapar pulando três casas acima na tabela, mas tem que torcer por tropeço dos adversários na rodada. O CSA possui o quarto pior ataque da temporada.

O Ituano, enquanto isso, ocupa a 13ª posição com 23 pontos, cinco vitórias, oito empates e sete derrotas na Série B do Brasileirão. Sem perder há três rodadas, o time paulista pode subir na classificação se garantir o triunfo neste sábado, já que sonha com a possibilidade de entrar para o G4 e lutar pelo acesso até a elite do futebol.

Quantas rodadas tem o Brasileirão da Série B 2022?

O Campeonato Brasileiro da Série B em 2022 possui 38 rodadas. Vinte equipes disputam a competição, conhecida também como segunda divisão do futebol brasileiro na temporada.

As rodadas são divididas em dois turnos, o primeiro e o segundo onde cada um possui dezenove rodadas, resultando nas trinta e oito no total. A partir daí, as equipes disputam a temporada.

O Brasileirão é realizado no sistema de pontos corridos, onde as vinte equipes disputam as rodadas com vitória valendo 3 pontos, o empate 1 para os dois e a derrota nenhum. Ao fim da temporada, o primeiro colocado é o campeão, enquanto os quatro melhores da parte de cima sobem para a primeira divisão.

Dessa maneira, os quatro últimos são rebaixados para a terceira divisão. Assim, os quatro vencedores da Série C sobem para a Série B e assim por diante.

Contando com a vigésima primeira rodada, faltam dezessete rodadas para terminar a competição este ano.

